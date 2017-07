Boca Unidos no reaccionó ante Douglas Haig Domingo, 09 de julio de 2017 Un grito de Jorge Córdoba a los 30 segundos del primer tiempo resolvió el juego 1-0 a favor del dueño de casa, Douglas Haig de Pergamino. El Aurirrojo emparejó las acciones pero nuevamente fracasó en los metros finales y se retiró con las manos vacías.





Boca Unidos sigue complicándose al cierre de la temporada del torneo de la Primera B Nacional de Fútbol. Ayer por la fecha 42 cayó 1 a 0 en su visita a Douglas Haig de Pergamino y algo que hasta hace no mucho parecía impensado es un alerta que comienza crecer: el de un desenlace de la temporada con riesgo de perder la categoría si el Aurirrojo no estabiliza sus resultados en las próximas cuatro jornadas.

Si bien es cierto que los números en rojo están lejos aún, anoche los conducidos por Christian Bassedas cayeron derrotados en una pulseada con un conjunto que hoy está perdiendo la categoría, pero que con este triunfo quedó a 8 unidades del elenco correntino cuando restan 12 puntos por dirimirse.

El juego se resolvió apenas a los 30 segundos del primer tiempo, dado que el Fogonero se activó rápido y aprovechó los descuidos de la visita para concretar el único gol del partido. Germán Rodríguez Rojas encaró por el centro de la cancha y aprovechó el claro para rematar al arco, un disparo que no logró contener el arquero Marcelo Ojeda y cuyo rebote supo capitalizar el delantero Jorge Córdoba (que llegó casi sin oposición) con un tiro cruzado a la izquierda del golero para el 1-0 de Douglas.

Lo que vino después fueron 10 minutos de terror para el visitante, que no lograba hacer pie en el campo de juego (maltratado por las lluvias de las jornadas previas). Douglas lo desbordaba por izquierda y derecha, a tal punto que casi concretó el segundo gol: se lo perdió Sebastián Grazzini tras un centro de Leandro Villalba, y en otra maniobra Cristian Cabral con golpe de cabeza en un tiro de esquina exigió la volada de Ojeda.

De a poco el equipo correntino salió a flote, gracias a la decisión de Mariano Miño y a sus asociaciones con Osmar Ferreyra y Martín Fabro. Pero la visita fracasó como a lo largo del torneo por su falta de definición: no pudo aprovecharlo Cristian Núñez en una doble oportunidad de rematar al arco, tampoco el Malevo con un zurdazo alto que obligó la respuesta del arquero Marcos Argüello, y, finalmente, Gonzalo Ríos debajo del arco con un disparo altísimo de derecha.

Para el segundo tiempo se agudizó el dominio del Aurirrojo, que apeló a tres variantes para jugar el complemento: saltaron al campo Marcelo Miranda (por Ríos), y posteriormente Germán Herrera (por Fabro) e Ignacio Valsangiácomo (por Núñez).

Los minutos de arranque fueron de lo mejor del equipo correntino, que con buena circulación de pelota arrinconó contra el arco propio a su oponente y parecía que en cualquier momento lograba quebrarlo. Pero nuevamente le faltó certeza en los metros calientes cuando Miranda no pudo terminar en gol un centro de Herrera, o ante las dudas de Valsangiácomo para definir una jugada que luego se diluyó en fuera de juego de Miño. Así dejó pasar su oportunidad y el partido le quedó servido en bandeja a Douglas Haig, al que le alcanzó con resistir los permanentes avances de Boca Unidos, que tarde o temprano terminaron diluyéndose ante la ineficacia para resolver a su favor los momentos de dominio.

Boca Unidos sigue complicándose la existencia en las fechas de cierre del torneo de la Primera B Nacional. Necesita afinar sus resultados y cuanto antes; o de lo contrario terminará pidiendo la hora. Diego Acevedo.