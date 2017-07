Concejales de ECO ratifican irregularidades en el programa “Techo Digno”

Domingo, 09 de julio de 2017

Los integrantes del Bloque, que forman parte de la comisión investigadora, basaron sus conclusiones en el informe de un organismo nacional, que realizó una auditoria meses atrás. Por su parte, Ast recordó que fue el Intendente quien eligió al Concejo para que realice una investigación.









Los Concejales de Encuentro por Corrientes (ECO), Fabián Nieves y Juan José Lopez Desimoni, emitieron dictamen, confirmando irregularidades en la ejecución del programa nacional “Techo Digno”. Ambos, integran la comisión investigadora creada en el marco del Concejo Deliberante por expreso pedido del Intendente, luego de que se hicieran públicas las denuncias por presunta malversación de fondos para la construcción de 200 viviendas en el barrio Doctor Montaña.



Nieves y López Desimoni fundamentaron su postura en el informe de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, y ratificaron que el mismo da cuenta que “el Municipio pagó 3.533.885,15 pesos por obras no realizadas, hecho que configura irregularidades administrativas y una posible defraudación al erario público”. Además, aseguraron que esto representa la base de la denuncia penal, que se instruye actualmente ante la Fiscalía 7 del Juzgado Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires.



Una auditoría realizada por ese organismo nacional el 20 de febrero de este año, verificó que hubo un cero por ciento de avance, siendo que existía certificación y pago por parte del municipio.



Los Concejales citaron nuevamente a dicha Subsecretaría, la cual determinó que “al momento de la visita de la obra no había personal afectado, ni carteles y se encontraba en periodo inicial. La obra estaba paralizada”.



Agregaron que “el Municipio de Corrientes ha presentado instrumentos públicos falsos ideológicamente, consistente en certificados de obras, las que se han comprobado son inexistentes”.



Consideraciones

Frente a este panorama, el Concejal Norberto Ast, resaltó el exhaustivo trabajo llevado adelante por sus pares Nieves y López Desimoni en la comisión investigadora.



Ast, recordó la interpelación al Jefe comunal Fabián Ríos llevada adelante en el Concejo meses atrás y mencionó que “fue el propio Intendente el que eligió al cuerpo deliberativo para que llevar adelante una investigación profunda”.



“En esa audiencia yo hice una sola pregunta a Ríos, y fue si certificó obras en octubre pasado, a la que me respondió afirmativamente. Pues bien eso es lo que la auditoría de Nación terminó por ratificar” concluyó.