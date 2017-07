Llevan desde Chaco un puente Bailey para instalarlo entre Goya y Esquina Domingo, 09 de julio de 2017 Ernesto Arriaga, vocero de Vialidad Nacional, habló con el canal de noticias TN, y explicó la situación tras la caída del puente Santa Rosa, sobre el río Corriente, entre Goya y Esquina. "No se pudo hacer nada", dijo y expresó: "la estructura estaba en condiciones, pero no pudo aguantar el embate de las aguas". "Ya está yendo un puente Bailey rumbo al lugar desde el Chaco" afirmó. "Hay un agujero de 16 metros de largo y 4 metros de profundidad" describió Arriaga



