Nuevo cruce entre el PRO y Massa por la renuncia a los fueros

Sábado, 08 de julio de 2017

El jefe del bloque macrista en Diputados Nicolás Massot cuestionó el anuncio del líder del Frente Renovador. La respuesta del diputado opositor





El oficialismo y la alianza 1País, que integran Sergio Massa y Margarita Stolbizer, mantienen un fuego cruzado por los alcances reales de la renuncia voluntaria de los fueros. El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, criticó el "oportunista" anuncio realizado ayer por el diputado del Frente Renovador, al reprocharle que no quiso tratar un proyecto de ley presentado el año pasado para modificar la protección de los legisladores.



"Hay que diferenciar lo serio de lo oportunista", sostuvo Massot en referencia al anuncio de dimisión de Stolbizer y Massa. Y recordó que los dirigentes de 1País "no votaron la propuesta de modificación de la ley de fueros que presentamos el año pasado, ni ninguno de los tres proyectos de apartamiento" del diputado kirchnerista Julio de Vido por "inhabilidad moral".



"¿Por qué ahora esta vehemencia si, a la hora de los bifes, se han portado de una manera distinta?", se preguntó Masso, en declaraciones a radio Mitre.



En este sentido, diferenció su proyecto de resolución para que debata la Cámara de Diputados la eliminación de los fueros de arresto del anuncio de renuncia de Massa que, aseguró, "fue simplemente mediática".



"En vez de comunicarlo como si fuera una atribución propia, que no es así, lo que hice fue pedirle a la Cámara de Diputados que se expida a través de un proyecto de resolución mía", sostuvo el jefe de la bancada macrista. "Si la discusión interna en la Cámara concluye que la forma de reformar esto es a través de una reforma constitucional, entonces apoyo una reforma constitucional en este tema", añadió.



Sobre el debate en sí, consideró que si el cuerpo legislativo "puede autorizar la expulsión de un diputado y la renuncia voluntaria al cargo", entonces también "puede autorizar la renuncia voluntaria a uno de los atributos del cargo, que son los fueros".



"Los fueros son de los representados, no son de nuestros representantes, buscan proteger las expresiones de los legisladores. En 1853 también era para proteger los arrestos" políticos que buscaban reducir la representación en el Poder Legislativo, dijo Massot. "Hoy en día se esta utilizando para otra cosa".



(Guillermo Llamos)

(Guillermo Llamos)

La respuesta de Massa



El precandidato a senador por Buenos Aires, Sergio Massa, apuntó que "no entiende" las críticas de Massot al señalar que también él decidió renunciar a los fueros.



"Si lo critican, no entiendo por qué atrás hicieron lo mismo. Lo critica pero, a la par, salió a decir que él hacía lo mismo", señaló Massa sobre su par oficialista, quien ayer anunció el proyecto para autorizar la dimisión de la atributo.



Massa sostuvo que junto a su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, renunciaron a "un privilegio al que podemos accerder si somos electos a un cargo, y al privilegio que tiene de por sí el cargo de diputado".



"El mensaje de la política termina siendo que los diputados de Cristina Kirchner y Macri se juntan para aumentarse 30 lucas el sueldo, y pareciera que el Congreso se transforma en un lugar donde los fueros sirven sólo como instrumento de protección de aquellos que se tienen que escapar de la Justicia", fustigó.



Además, planteó que el anuncio que hizo junto a Stolbizer "no es para disutirlo", sino que "renunciamos y punto". Sobre las críticas de Cambiemos a su iniciativa, pidió que "la traten y la aprueben si tanto les preocupa".



"¿Qué van a hacer? ¿Nos van a rechazar la renuncia a los fueros? ¿Nos van a decir -Como nosotros no queremos renunciar, no aceptamos la renuncia de ustedes?", se preguntó.