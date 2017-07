Los pasos para tener conexión de gas domiciliaria con el "Plan Procrear Mejor Hogar"

Sábado, 08 de julio de 2017

Según los cálculos del Gobierno, unos 150.000 hogares de 30 municipios podrían llegar a conectarse a la red de gas



Este plan fue lanzado el 12 de junio pasado por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Es para que las familias que utilizan garrafa puedan acceder al gas natural y logren abaratar sus costos. La linea prevé microcréditos de entre $ 9.000 y $ 20.000 pesos según la cantidad de bocas que se instalen, con un tope máximo de tres para cocina, calefón y estufa. Cada vecino podrá pagar la conexión domiciliaria en 60 cuotas fijas, que arrancan desde los $257 hasta los $433 por mes.



Esos hogares que hoy no tienen conexión domiciliaria utilizan garrafas en sus hogares. A principios de abril, se estableció que la garrafa de 10 kilos tiene un precio máximo de venta de unos $ 135, aunque desde el Ministerio del Interior admitieron a Infobae que en algunos barrios llega a los 300 pesos.



Para poder acceder al plan es necesario:



1. Tener entre 18 y 69 años.



2. No debe tener antecedentes negativos en el sistema financiero.



3. El crédito se solicita en el Banco Hipotecario.



4. Los ingresos que se acrediten pueden ser formales o informales.



5. Es para familias con ingresos totales por grupo de hasta $24.180 (tres salarios mínimos, vitales y móviles) y se otorgan hasta $ 20.000 pesos.



6. La vivienda debe estar ubicada sobre la red de distribución de gas y debe ser posible la conexión.



Los pagos del crédito se harán al pagar la boleta de gas, cuyo monto total se debitará de una caja de ahorro que le abrirá el banco. Es decir, la cuota del préstamo y el consumo de gas serán abonadas ambas en una la caja de ahorro del Banco Hipotecario, abierta especialmente. El beneficiario dispondrá de una tarjeta de débito, ya que otro de los objetivos es la bancarización de esas personas.



Luego de inscribirse, el banco verifica que cumpla con los requisitos y si define que la persona es apta para recibir el crédito, se le asigna un gasista matriculado y se le otorga el préstamo. Al gasista matriculado le paga el banco mediante la apertura de una caja de ahorro.



"El sistema ya tiene mas de 5000 beneficiarios inscriptos y casi 400 gasistas matriculados y la primera etapa abarca a 30 municipios del conurbano bonaerense. El Banco Hipotecario es el encargado de administrar el programa. Ya se han otorgado más de 40 créditos en la provincia de Buenos Aires y el objetivo es llegar a unos 100.000 préstamos antes de fin de año", manifestó a Infobae el ‎subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y Presidente del Plan Procrear Iván Kerr.



En la primera etapa, se abrió la inscripción para familias de 30 municipios bonaerenses donde opera la distribuidora Gas Fenosa y la intención es extenderlo luego a otras localidades de todo el país. Esos municipios son: Pilar, Tres de Febrero, Escobar, La Matanza, San Miguel, Moreno, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Merlo, Tigre, Escobar, San Martín, Pilar, San Fernando, Hurlingham, Zárate, Morón, San Isidro, Las Heras, Luján, General Rodríguez, Ituzaingó, Marcos Paz, Vicente López, Mercedes, Campana, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Suipacha y Carmen de Areco.





Con respecto al monto de la cuota, Kerr explicó que "el monto del préstamo depende de la cantidad de bocas de conexión, ya que pueden obtener hasta tres. Pero para una instalación de tres, el monto del préstamo será de hasta unos $ 20.000 pesos y se podrá pagar en hasta 60 cuotas mensuales de unos 433 pesos por mes. Estos créditos a cinco años, no son precancelables, y tienen una tasa de interés fija del 16% con un costo financiero total de un 18%".



"Una familia que tiene tarifa social -para lo cual debe ganar menos de dos salarios mínimos-, entre el crédito y el consumo pagaría $ 537, con la diferencia de que ya dispondrá de la conexión. Para los que no tienen tarifa social, el importe rondaría los $ 640 aproximadamente", explicó el funcionario. El Ministerio del Interior junto a la empesa Gas Fenosa identificaron 150.000 hogares en los 30 partidos donde opera la distribuidora que utilizan garrafas cuando podrían ser parte de la red de gas.



El financiamiento incluye hasta tres bocas de gas. El monto total del crédito cubrirá los honorarios del matriculado, que será abonado directamente por ProCreAr una vez dado de alta el servicio. La gestión del préstamo no requiere de gestores intermediarios, y el monto del crédito incluye honorarios y materiales de la obra.