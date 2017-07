Theresa May canceló oficialmente su audiencia con Macri Sábado, 08 de julio de 2017 Theresa May abordó anoche a Mauricio Macri en el Elbphiharmonie Concert Hall y cerró definitivamente la posibilidad de un encuentro oficial durante la cumbre del G20.



Ambos jefes de Estado habían escuchado una ejecución maravillosa de la Novena Sinfonía de Beethoven y se aprestaban a participar de la cena de gala cuando May confirmó a Macri que "por problemas de agenda" cancelaba su reunión programada desde hace un mes.



Hasta ayer a la tarde, la diplomacia británica explicaba que sólo se trataba de "una suspensión", pero durante el concierto quedó explicitado que May no haría ningún esfuerzo protocolar para reunirse con Macri. Sin embargo, apelando a los usos y costumbres de la diplomacia mundial, quedaron en "hablarse" para planificar un nuevo encuentro.



El gobierno nacional aún no entiende la decisión de la administración inglesa. Primero solicitó la audiencia y luego forzó su cancelación alegando problemas de agenda y los inconvenientes de tránsito causados por la batalla campal que protagonizan militantes antiglobalización y la policía alemana.



A diferencia de Cristina Kirchner, que forzó su perspectiva sobre la Guerra de Malvinas para enfriar las relaciones con Londres, Macri propone abordar los contactos con el Reino Unido a través de un concepto más amplio y multilateral. Para el actual presidente, Malvinas es un asunto importante, pero no definitivo al momento de diseñar las relaciones con Downing Street 10.



Durante el breve chit-chat que mantuvieron en el concierto, Macri y May acordaron establecer la fecha de una nueva audiencia. Y la única posibilidad sería en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se hace todos los años en Manhattan.



Pero el presidente argentino aún no decidió si viaja en septiembre a las Naciones Unidas, mientras que la estabilidad política de May es tan débil que quizás caiga en las próximas semanas. Macri aguardara que llamen de la oficina de la primera ministro, y si no lo hacen, postergara esa posible audiencia hasta que inicie la cumbre del G20 en Buenos Aires. Ciertos partidos, siempre es mejor jugarlos de local.