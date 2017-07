El ex Newell's que el Lille de Bielsa está a punto de contratar Sábado, 08 de julio de 2017 El combinado que conduce el "Loco" tiene encaminada la negociación para sumar a un goleador surgido de las inferiores de la "Lepra"



Marcelo Bielsa continúa con el armado del Lille de Francia de cara al debut del campeonato y detrás de ese ideal aparece un nombre conocido en Argentina: el delantero juvenil Ezequiel Ponce, surgido de Newell's.



Medios europeos informaron en las últimas horas que la negociación entre el combinado francés y la Roma de Italia está encaminada. El futbolista de 20 años arribaría a préstamo por un año con opción de compra. Bajo esos parámetros, el Lille le ganaría la pulseada al Crotone y al Sassuolo, que también lo tenían en sus planes.



Ponce fue parte del equipo Sub 20 de Argentina que quedó eliminado en primera ronda del Mundial que se disputó este año en Corea del Sur.



Hace dos años atrás, Newell's lo vendió a la Roma a cambio de una cifra superior a los 4 millones de euros. Había jugado más de 30 partidos en la institución leprosa –anotó 5 goles–.



En el elenco capitalino no tuvo la oportunidad de debutar y se marchó cedido la última temporada al Granada de España, club en el que tuvo una activa participación y celebró dos tantos.



Su próxima parada sería el Lille, que viene de dar de baja a 11 futbolistas del plantel profesional y ya sumó a cuatro refuerzos, todos menores de 23 años.



La nueva aventura de Bielsa se iniciará el 5 de agosto cuando dispute la primera fecha de la Ligue 1 ante el Nantes de Claudio Ranieri.