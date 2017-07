Otro colombiano aparece en el radar de Boca

Sábado, 08 de julio de 2017

El mediocampista creativo que juega en Monterrey de México confesó que tiene interés de arribar al elenco argentino





"Claro que me gustaría jugar en Boca. Sería feliz". El colombiano Edwin Cardona no dudó ante la consulta en confesar su anhelo de incorporarse al último campeón argentino que cuenta en su plantel con tres compatriotas: Sebastián Pérez, Wilmar Barrios y Frank Fabra.



"Me tocó ver cuando jugaba Riquelme, Palermo, el Chelo (Delgado), Barros Schelotto, cuando estaban Chicho (Serna) y Amaranto (Perea)", mencionó Cardona en diálogo con el programa radial Closs Continental, tras reconocer que no seguirá en Monterrey de México.



Los incipientes rumores en torno a un posible interés del combinado presidido por Daniel Angelici fueron suficientes para que el mediocampista creativo de 24 años dé a conocer toda su intención por venir a Argentina: "Claro que me encantaría jugar allá, siempre admiré a Juan Román (Riquelme)".



Cardona explotó con la camiseta de Atlético Nacional y es uno de los apellidos más promisorios de su país. A pesar de ser goleador en el elenco mexicano la última temporada, ya decidió que no seguirá y evalúa diferentes ofertas de Europa.



"Aunque la gente no lo crea, tengo un hermanito hincha de Boca. Sería feliz si me dan la oportunidad de jugar en ese gran club. Hasta el momento no sé nada", advirtió.



Si bien el Xeneize tiene tres compatriotas entre sus filas, Cardona sostiene un estrecho vínculo con Wilmar Barrios. "Es como si fuese mi hermanito. Él me llamó y me dijo hay un interés, 'venite para acá que la armamos'", señaló.