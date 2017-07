El gobernador Colombi presentó a los candidatos de ECO+Cambiemos en Empedrado y Santa Lucía

Viernes, 07 de julio de 2017

El gobernador Ricardo Colombi presentó este jueves a los candidatos a diputados nacionales de ECO+Cambiemos en actos realizados en las ciudades de Empedrado y Santa Lucía. El mandatario provincial planteó así la necesidad de "continuar el cambio que elegimos los argentinos" y para ello consideró importante el acompañamiento en leyes para el primer empleo, coparticipación federal y otros, mientras que el actual diputado nacional Gustavo Valdés valoró el aporte correntino en el Congreso de la Nación.







En ambos actos también acompañaron el vicegobernador Gustavo Canteros; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, legisladores y funcionarios provinciales e intendentes de varias localidades. En este marco, se presentaron los candidatos Estela Regidor, Sofía Brambilla, Alfredo Revidatti y Jorge Daniel Ferreira Dame, quienes se comprometieron a representar los intereses de la provincia. “Vamos a ser el corazón de los correntinos en el Congreso”, afirmaron. Los actos se realizaron este jueves por la tarde en el club San Martín de Empedrado y por la noche en el club España de Santa Lucía.



Fue así que Colombi destacó a los candidatos presentados en la ocasión al considerarlos "representantes de diversos sectores con formación social y política." Luego sostuvo que "el país necesita un equilibrio legislativo para la sanción de leyes que están trabadas por la oposición, como los proyectos de primer empleo y reforma tributaria". Agregó que de lograrse ambas leyes, Corrientes se vería beneficiada por la generación de trabajo, ante una legislación laboral que brinde más alternativas a los empleadores y mayor actividad a los productores ante una política fiscal que permita más inversión”.



El mandatario provincial consideró la importancia de lograr estas leyes para beneficio de Corrientes, dado que “mientras que la ley de primer empleo va a ofrecer beneficios a las empresas que contraten empleados de hasta 24 años de edad en el país, en todo el Norte argentino donde el Plan Belgrano funciona, no tendremos ese límite”.



Colombi también valoró el rol de los representantes correntinos en el Congreso para aprobar temas como los mencionados, pero también para "la discusión que se viene sobre la coparticipación". Fue así que sostuvo la necesidad de "recuperar el punto que perdimos en el 89" y remarcó que ello significa "unos 3 mil millones" más para Corrientes. “Por todo esto y mucho más es que los correntinos tenemos que profundizar el cambio que elegimos los argentinos”, concluyó.



En tanto, Valdés – que habló en ambos actos - destacó la aprobación de la "reparación histórica para los jubilados" que acompañó junto a los diputados correntinos Mercedes Sheman y Julián Dindart que integran el bloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación .



“Nos decían que era imposible, como también devolver el 15 por ciento de la coparticipación a las provincias”, acotó el diputado nacional por Corrientes y remarcó que “sin embargo con la voluntad política de este nuevo Gobierno nacional cambiaron las cosas y demostramos que se puede transformar la Argentina”.



“Pero, hay cosas que nos faltó hacer”, recoció el legislador nacional, aunque aclaró que “fue porque no tenemos las mayorías necesarias en ambas cámaras del Congreso y eso es lo que necesitamos para continuar con el cambio”.



El corazón de los correntinos



“Queremos seguir ayudando a los correntinos, ya lo venimos haciendo desde el lugar que ocupamos, pero ahora queremos hacerlo desde el Congreso de la Nación”, sostuvo Revidatti, tras relatar la tarea que lleva adelante como director del Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes y destacar que el nosocomio, desde la presidencia de Mauricio Macri, “recibió la mayor inversión de su historia”.



“Ahora queremos ser el corazón de los correntinos en el Congreso de la Nación”, arengó Revidatti ante la multitud que colmó el club España de Santa Lucía. Allí, Regidor también resaltó la gestión del Gobierno nacional a través de la Anses, cuya delegación correntina conduce, mencionando el cumplimiento de la reparación histórica para jubilados, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo y consideró la necesidad de que el oficialismo cuente con mayoría en el Congreso para la aprobación del otorgamiento de préstamos Argenta a diversos sectores sociales.



Y fue contundente Regidor, al expresar que “nosotros votamos para los correntinos, porque conocemos las necesidades de nuestra gente y nunca vamos a votar en contra de Corrientes, no somos traidores a nuestro pueblo”.