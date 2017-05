"Escuchamos una exposición, ahora vamos a investigar"

Martes, 09 de mayo de 2017

“Nosotros hemos escuchado una exposición, simplemente eso. Nuestro rol va a ser recabar toda la información posible y necesaria y luego de eso concluir con alguna acción que se verá cual será”, dijo el concejal José López Desimoni



“Concurrimos al Recinto para escuchar la exposición que dio el Intendente, dejando perfectamente claro que no fue una interpelación , no tuvo ese carácter porque para eso se requiere previamente contar con la documentación y al no tenerla uno no puede elaborar una cuestionario de preguntas al no estar al tanto de la cuestión”, reseñó Juan José López Desimoni



Sobre la propuesta del intendente Ríos de transferir el programa a otra área, explicó que “primero hay que aclara estas circunstancias denunciadas y por más voluntad que tenga el intendente no depende de él ceder o no dado ya que es un programa nacional”.



“De todas maneras—dijo López Desimoni -- hemos decidido asistirte para escuchar la versión del intendente y para empezar el proceso de la investigación , que en realidad va por otros caminos dado que el rol del concejo va a ser de conformar la comisión Investigadora, que buscara toda la documentación de la obra”.



Aclaró al respecto que “después existen los organismos nacionales que participan directamente del programa Techo Digno, como ser la secretaría de Viviendas y la Oficina Anticorrupción a las que se han girado, según se ha anunciado toda la documentación y deberá ser ahí donde se tomen medidas concretas”.