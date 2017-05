El Gobierno dice que giró más fondos a Santa Cruz

Martes, 09 de mayo de 2017

Desde el Ministerio del Interior enviaron $400 millones la semana pasada para el pago de salarios; exigen un plan de saneamiento de las cuentas provinciales





"No le soltamos la mano. Alicia Kirchner recibió de la Nación más fondos que lo habitual". Con esas palabras en boca de un funcionario de la Casa Rosada que habló hoy con Infobae el Gobierno nacional advirtió que la cuñada de Cristina Kirchner no se puede quejar por el tratamiento que el presidente Mauricio Macri le está dando a la crisis patagónica.



Según un informe de las cuentas giradas desde la Casa Rosada a Santa Cruz, el viernes pasado el gobierno giró $200 millones a Alicia Kirchner en concepto de adelanto financiero de coparticipación y el miércoles anterior le habían girado otros $200 millones para el pago de salarios de los estatales. De esta manera, en la Casa Rosada advirtieron que este mes se giraron $100 millones más de los que se le venía otorgando a Santa Cruz en concepto de coparticipación. Es que de enero a abril se le habían girado $300 millones por mes. Ahora se le entregó para mayo un total de $400 millones.



"Claramente no le estamos soltando la mano a Santa Cruz . Esos $100 millones extras que se le dieron no resuelven el problema estructural de la provincia pero ayudan a pagar salarios y a descomprimir la crisis", expresó a Infobae un funcionario allegado al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Esa fue la respuesta que dio hoy la Casa Rosada ante el conflicto que enfrenta Alicia Kirchner, que ayer estuvo una vez más cercada en la gobernación por las protestas de los gremios estatales que reclaman el pago de haberes.





Desde el gobierno de Macri aclararon hoy que la decisión de otorgar $100 millones más en concepto de adelanto de coparticipación se define según la necesidad y urgencia de cada provincia. En este caso, la Casa Rosada entendió que había que atender especialmente el conflicto de Santa Cruz.



No obstante, desde el gobierno remarcaron que Macri seguirá exigiendo un plan "serio y viable" para equilibrar las cuentas de Santa Cruz de acá a 2019, como lo están haciendo el resto de las provincias. El plan lo tiene que presentar la administración de Alicia Kirchner ya que ella fue la que firmó un convenio con la Casa Rosada de refinanciación de la deuda de Santa Cruz con la Nación por $7.500 millones.



Según había adelantado el viernes pasado Infobae, el gobierno recibió un informe de gestión de Santa Cruz que no dejó satisfechos a los funcionarios de la Casa Rosada ya que se mostraban números "poco previsibles" y una proyección de la reducción del déficit hasta 2022 que no era ajustable con la realidad. De esta manera, el Gobierno nacional volvió a reclamar mayor transparencia en la información de las cuentas provinciales a Alicia Kirchner. Incluso se planteó la posibilidad de armar una mesa de diálogo con la oposición y enviar un equipo del Ministerio del Interior para revisar las cuentas provinciales y establecer un plan "más realista y viable" para sanear las cuentas de Santa Cruz.



Mañana finalmente habrá una reunión entre la gobernadora Kirchner y el ministro del Interior Rogelio Frigerio en la que buscarán acercar posiciones para solucionar el conflicto.



Ayer hubo una nueva protesta en Santa Cruz que dejó aislada por más de 10 horas a Aliacia Kirchner en la casa de gobierno. Pero desde la Casa Rosada no se harán cargo de este conflicto ya que alertaron que el viernes se giraron más fondos para pago de salarios que los que se venían girando de Buenos Aires a Rio Gallegos.