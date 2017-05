Provincia inaugura obras en el Hospital

Martes, 09 de mayo de 2017

El conjunto de obras beneficia a unas 50 mil personas. Se construyeron a nuevo sectores de diagnóstico y tratamiento; y el área de emergencias y anexos, entre otras intervenciones.



La gestión del gobernador Ricardo Colombi inaugura este miércoles 10 de mayo nuevas obras, de refacción y ampliación en el hospital Miguel Sussini de Gobernador Virasoro y pondrá en marcha un tomógrafo de última generación.



“Las obras concretadas, en ejecución y proyectadas son una muestra contundente de los hechos llevados adelante por decisión política del gobernador Ricardo Colombi en Virasoro”, afirmó el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.



La gestión del gobernador Ricardo Colombi inaugura, este miércoles 10 de mayo, obras nuevas, de refacción y de ampliación del Hospital Miguel Sussini en Gobernador Virasoro, beneficiando con el servicio de salud a unas 50 mil personas y aún más habitantes de la región. Las realizaciones, que consisten en mejoras integrales de la infraestructura sanitaria, se ejecutaron en tres etapas y acumula una inversión del orden los 25 millones de pesos.



En el marco de este constante mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio sanitario por parte de la Provincia, el Gobierno de Corrientes también a través del Ministerio de Salud Pública pondrá en marcha un nuevo tomógrafo computado, equipo de última generación, que estará instalado en un ambiente adaptado especialmente para su funcionamiento de acuerdo a la planificación de las obras.



Las obras fueron planificadas en distintas etapas, que fueron ejecutando, y también se continúa trabajando en futuras mejoras que ya han sido proyectadas para continuar con el proceso de mejoramiento de la infraestructura para el servicio sanitario en aquella zona de la provincia.



Este trabajo de mejora fue elaborado, planificado y es ejecutado por la Sub Unidad Ejecutora Provincial (SUEP), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco de un plan integral que este organismo viene trabajando por instrucción del gobernador Colombi y coordinado por el ministro Vaz Torres y de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública.



INVERSIÓN GRADUAL Y CONSTANTE



El trabajo encarado por el Gobierno Provincial requirió de una enorme logística considerando que todas las obras se ejecutaron con el hospital en funcionamiento, a raíz de la importancia de la prestación del servicio de salud para la comunidad.



El Ministro informó que la primera etapa de la obra de ampliación del hospital consistió en la construcción a nuevo del Área de Emergencias y Anexos, con sus respectivas instalaciones e infraestructuras, previa demolición del sector de emergencias existente.



La segunda etapa fue la construcción a nuevo del sector de Diagnóstico y Tratamiento en planta baja y del sector para Residentes en planta alta. La planta baja está compuesta por sala de Rx; comando Rx; sala de ecografía; otra de mamografía; cambiador; sanitarios; sala de Revelado-Laboratorio; jefatura de área; circulaciones (pasillos, escaleras), y control.



En tanto que la planta alta está conformada por estar-comedor- residentes; dormitorios; sanitarios; deposito; office; circulaciones; recuperación del tanque de agua de hormigón armado existente de 30 mil litros.



La tercera etapa comprendió la construcción a nuevo en dos plantas, previa demolición de lo existente, de los siguientes sectores:



En la planta alta están la dirección; administración; admisión; compras; tesorería, y sala de reuniones con sus respectivos núcleos sanitarios y equipamientos (ventiladores, acondicionadores de aire, equipos contra incendios, etc.), además de circulación vertical, lo que implica la instalación de un ascensor y escaleras.



En tanto que la planta baja está conformada por los sectores de tomografía; estimulación; kinesiología; hemoteca; farmacia; laboratorios; sector de admisión; áreas de espera, con sus respectivos núcleos sanitarios, áreas de circulación, y equipamientos.



Además el frente del edificio, como ser la fachada, parquización, iluminación, accesos públicos y rampas de acceso para personas con discapacidad. La superficie total del nuevo sector es de 800 m2, (comprendiendo 360 m2 cubiertos en Planta Baja y 360 m2 cubiertos de Planta Alta) más trabajos del frente y perímetro.



Ello, más la previsión estimada hacia el futuro de nuevo equipamiento para atender la demanda del nosocomio, puso de manifiesto la necesidad impostergable de dotar al establecimiento de una provisión de energía eléctrica en condiciones de abastecimiento seguro y constante.



Por esta razón se decidió dotar al Establecimiento de una Sub Estación Transformadora Interna y sus respectivas obras de nexo de energía eléctrica y complementarias. Se previó la ejecución de las obras civiles, provisión de transformador de potencia, equipamiento electromecánico y nexo de conexión eléctrica con la red de energía.



También se incorporó un grupo electrógeno de arranque automático con capacidad de abastecimiento a todo el nosocomio en caso de cortes de energía.



“De nuevo el gradualismo y la planificación del Gobierno Provincial termina logrando metas planificadas”, afirmó Vaz Torres.