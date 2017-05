El hospital Llano celebró sus 70 años con refacciones y nuevo equipamiento

Martes, 09 de mayo de 2017



Refacciones y equipamiento de última generación fueron inaugurados hoy en el hospital Llano, que cumplió 70 años, en un acto en el que se entregaron distinciones a exdirectores y personalidades que contribuyeron con el establecimiento sanitario de esta capital.



Las obras en el hospital consistieron en refacción, ampliación y refuncionalización de consultorios de clínica médica, emergencias, salón auditorio, sector de cirugía y techos, y la instalación de paneles de oxígeno en terapia intensiva, con una inversión total $ 14.336.448.

El Ministerio de Salud de la Provincia adquirió respiradores para el servicio de terapia y emergencias, respirador de alta frecuencia para neonatología, un ecógrafo cardiovascular para esa misma área, electrocardiograma, monitores multiparamétricos y otros equipos para Emergencias, por un valor total de 4 millones de pesos.



La directora del hospital, María Silvia Bonassies, destacó que no solamente los médicos hicieron grande a la institución, sino “todos” los que trabajan acá “dejaron su impronta para engrandecerla” e incluso galardonados internacionalmente. “Mientras Dios y Nuestra Señora del Carmen, patrona del hospital, nos dé vida y fuerzas, desde el lugar que nos toque prestar servicios seguiremos trabajando por el progreso de nuestra provincia y por la salud de los correntinos”, agregó.

El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, dejó el saludo del gobernador Ricardo Colombi, que, por cuestiones de agenda, no pudo participar del acto, y dijo que el Llano, el Escuela y el Vidal “son los polivalentes más importante que tenemos”.

“Las obras que inauguramos nos dan alegría porque se han transformado en un ámbito de capacitación permanente. Sabemos cómo estaba nuestra Emergencia, hoy sabemos que está hermosa, complementaria de una terapia intensiva cuando la emergencia así lo exige”, celebró.

El ministro mencionó la construcción de dos consultorios de clínica médica, ya terminados; la casa de madre en ejecución y la ampliación de la sala de maternidad, con más de 20 millones de pesos de inversión, más otros 10 millones destinados al hospital.

Participaron del acto la ministra de Turismo, Inés Presman; el vicepresidente 1° del Senado, David Dos Santos; subsecretarios, ex directores y personal del hospital y legisladores, entre ellos el diputado Eduardo Tassano.