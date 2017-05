Randazzo pidió dirimir el liderazgo del PJ en las PASO Martes, 09 de mayo de 2017 El ex ministro se reunió con el Bloque justicialista de diputados y les aseguró que será candidato. Además, insistió con la necesidad de que haya elecciones internas en el PJ



El ex ministro del Interior Florencio Randazzo sumó una nueva reunión con dirigentes del peronismo y otra foto más para su álbum preelectoral. Esta vez mantuvo un encuentro con el Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, espacio que conduce Oscar Romero y que integra el ex director del ANSES Diego Bossio.



Según supo Infobae, durante la reunión, que se llevó a cabo en el Palacio Ragio, se habló de la importancia de reconstruir al peronismo a través de elecciones primarias. Los legisladores presentes respaldaron esa decisión de Randazzo de dirimir a los próximos candidatos del PJ en una PASO.



Randazzo les aseguró a los presentes que está decidido a ser candidato y que entiende que el liderazgo del peronismo lo tiene que definir la sociedad. Es por eso, que considera que la mejor opción es llevar adelante una elección interna.





"El peronismo tiene que ser opción de gobierno para el 2019 y para eso es importante que la PASO se dé ahora", les explicó el ex funcionario a los legisladores.



En el encuentro estuvieron presentes los diputados Oscar Romero, Diego Bossio, Guillermo Snopek, Alberto Roberti, Gustavo Fernández Mendia, Carlos Rubin, Oscar Macias, Néstor Tomassi, Javier David, Pablo Kosiner, Rubén Miranda y Gustavo Martínez Campos.





Además, durante el encuentro debatieron una agenda legislativa federal, ya que la mayoría de los diputados que componen el bloque representan al Interior del país.



Uno de los objetivos del ex ministro del Interior es que su imagen no quede anclada a la provincia de Buenos Aires y tome un alcance nacional. Randazzo no solo piensa en el 2017. En su horizonte aparece el 2019 y la elección presidencial. Por eso en su intención es también reunirse con gobernadores peronistas.



Los diputados le manifestaron al ex ministro su preocupación por la situación económica que atraviesa el país. Hubo críticas a la gestión de Mauricio Macri y también un análisis de cada uno de los presentes sobre cómo fueron afectadas las economías regionales durante el último año y medio.



Aunque aún no está definido, es casi un hecho que la lista de diputados que represente la candidatura de Randazzo formaría parte del bloque Justicialista. El objetivo del espacio que comanda Oscar Romero es engrosar sus filas para los próximos años y sumar fuerzas en el Congreso.



Este martes el ex funcionario dio una nueva nuestra de que está dispuesto a ser candidato a senador. En las últimas semanas mantuvo reuniones con intendentes, legisladores provinciales y nacionales, dirigentes sindicales y dirigentes sociales.



Mientras en el kirchnerismo aún no saben si Cristina Kirchner será o no candidata, en otro sector del PJ, que respalda la candidatura de Randazzo, se preparan para afrontar elecciones primarias. Desde ese espacio no se cansan de repetir que competirán contra el candidato que se les ponga adelante. Inclusive, la ex presidente de la Nación.