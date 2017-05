Embarazada murió en un asalto y descubren un milagro

Martes, 09 de mayo de 2017

La mujer fue asesinada de seis disparos por un delincuente que la interceptó por las calles de México y la llevó hacia un callejón.



La víctima murió camino al hospital y pidió a los médicos que salven a su pequeño. Cuando realizaron la intervención quirurgica, los profesionales de la salud hallaron algo increíble.



La embarazada de ocho meses fue asesinada en la calles de México cuando fue interceptada por un delincuente que la llevo a un callejón para robarle. La mujer fue a hacerse un chequeo de rutina cuando notó que alguien la estaba siguiendo pero no logro escapar a tiempo.



Entre el forcejeo, Patricia Guitiérrez, quiso mantener la calma pero el hombre no paraba de gritarle, sacó un revólver y le disparó por la espalda unas seis veces hasta que la víctima cayó al suelo.



El acusado, Tiburcio Díaz, consumía drogas sintéticas y solía ponerse violento, según aseguraron vecinos de la zona.



Autoridades llegaron cuando la mujer aún respiraba y la trasladaron al hospital pero antes de llegar, falleció desangrada. Médicos decidieron hacerle una cesárea tras el pedido de la joven: "Por favor salven a mi hijo".



Cuando lograron sacar al pequeño, notaron que el saco amniótico tenía un impacto de bala pero este no permitió que el bebé se lastime. Consideraron la situación inexplicable como un "milagro".