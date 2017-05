En 30 días se iniciaría la canalización del Riachuelo Martes, 09 de mayo de 2017 “Se viene pidiendo desde hace muchísimos años, y si bien ya estaba concedida, en su momento por cuestiones políticas del gobierno kirchnerista no se pudo llevar a cabo”, dijo el gobernador.



En 30 días comenzará a ejecutarse la canalización del Riachuelo, crucial para “agilizar el escurrimiento del río aguas arriba” y evitar así inundaciones, anunció ayer el gobernador Ricardo Colombi, quien explicó que esa obra había sido pedida hace muchos años, “pero ahora, tenemos un Gobierno nacional que acompaña a la provincia”, sostuvo.

“Hay que trabajar con mucha dedicación y nada de alaraca, como hacen algunos que van y se sacan fotos, caminando con botas en el barro, como se hacía antes, entregando bolsas de mercadería. Eso no corresponde”, dijo Colombi, al hablar sobre las inundaciones en el norte provincial y lo que se viene ante la posibilidad de un nuevo El Niño a mediados de año.

“Los pronósticos no son nada alentadores: mayo y junio van a ser dos meses lluviosos. Y luego, para mediados de agosto, inicios de septiembre hacia adelante, vendrá un El Niño muy fuerte, más fuerte que años atrás”, manifestó el titular del Ejecutivo provincial. A su vez, describió que ahora, cuando se sobrevuelan las zonas afectadas, “los canales no se ven, porque la masa de agua los han saturado”.

“Una de las obras importantes que hacen falta es el dragado del Riachuelo, que se viene pidiendo desde hace muchísimos años, y que si bien ya estaba concedida, en su momento por cuestiones políticas del gobierno kirchnerista no se pudo llevar a cabo”, aseguró el mandatario y anunció que en 30 días comenzará a realizarse.

Colombi sobrevoló el viernes último toda la zona del centro y norte provincial afectada por las inundaciones junto con el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez. Luego, ambos visitaron un centro de evacuados en San Luis del Palmar, uno de los departamentos más castigados por las lluvias. Allí, el gobernador había insistido en la necesidad de la canalización del Riachuelo, “aguas arriba y abajo, para que la ruta 12 cuente con más alcantarillas” y el agua pueda escurrir.