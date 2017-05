Cristina Kirchner: "No creo en las exclusiones" Lunes, 08 de mayo de 2017 La ex presidente se refirió a la frase que pronunció hace unos días y que generó dudas sobre una posible candidatura





La ex presidente Cristina Kirchner se refirió a la frase que pronunció durante la última conferencia que brindó en Argentina antes de comenzar su gira por diferentes países de Europa y que generó incertidumbre sobre su futuro político.



En una charla organizada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la ex mandataria había dicho: "Hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan".



La repetición de la frase "me excluyo" generó especulaciones sobre su futuro, teniendo en cuenta que la ex jefa de Estado aparece como una de las posibles candidatas del PJ en las próximas elecciones legislativas.





Desde Grecia y en una entrevista con el canal C5N, la ex mandataria aseguró que "las palabras tienen que ser tomadas en los contextos y en los discursos que uno las dice". "En realidad lo que tenemos que hacer es colocar y anteponer estrategias e ideas antes que personas o nombres", precisó.





"Nunca creí en las exclusiones. Es más, siempre fui una firme partidaria de las inclusiones", afirmó la ex presidente, durante un adelanto de la entrevista que el canal brindará completa durante la jornada del lunes.



"Esto no es solo aplicable a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es aplicable a todos. No puede ser que esto sea como la canción. Primero yo, después yo y tercero también yo", indicó, en referencia a su pedido de unidad dentro del peronismo y la reconstrucción del espacio de cara a los próximos comicios.



El último domingo fue Máximo Kirchner el que salió a aclarar la expresión de su madre que generó confusión sobre su futuro. "A lo que hizo referencia Cristina de que se autoexcluía era de la feria de vanidades de la política, donde empiezan en el juego de las candidaturas como dice la canción: primero yo, después yo", afirmó el diputado nacional.