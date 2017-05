“Nuestros candidatos muestran transparencia y representan a los vecinos” Lunes, 08 de mayo de 2017 Según explicó Norberto Ast, las once listas de la alianza ECO+Cambiemos expresan juventud, renovación, experiencia y representan a los distintos sectores sociales.

Asimismo, aseguró que la formula Tassano-Lanari genera una gran expectativa en la gente.

El Concejal de la UCR, Norberto Ast, acompañó hoy la presentación de los candidatos de ECO+Cambiemos para las elecciones municipales del próximo 4 de junio. El acto, llevado adelante en el salón Lapacho del club San Martín, estuvo encabezado por el Gobernador Ricardo Colombi, el candidato a Intendente Eduardo Tassano y a Vice Emilio Lanari.

“Fue un acto extraordinario. Sentimos la alegría de la gente y sabemos que el triunfo está muy cerca” manifestó Ast. Además, señaló que “es la alianza más grande de la ciudad, conformada por 23 partidos políticos. Tenemos once listas y cada una de ellas ofrece alternativas importantes para los vecinos, en todas se expresan juventud, renovación, experiencia y los distintos sectores sociales”.

“Todos los candidatos muestran transparencia y representan a los vecinos, son el reflejo de la ciudad. A eso debemos sumarle nuestra fórmula a Intendente y Vice compuesta por Eduardo Tassano y Emilio Lanari, dos prestigiosos profesionales que generan una expectativa enorme. Ambos demuestran todos los días que tienen un plan y definen claramente un rumbo, esto nos indica que hay futuro” aseveró.

El Concejal Ast agregó “Eduardo Tassano logró el compromiso del Estado nacional para hacer inversiones reales que beneficien a la gente, como el plan hídrico. Además, el ciudadano es el eje central de su gestión. No hay dudas de que será el próximo Intendente de Corrientes”.

Cabe destacar que un importante número de militantes y dirigentes de la UCR, como también de los más de 20 partidos que conforman la alianza ECO+Cambiemos manifestaron su apoyo durante el masivo lanzamiento de este lunes, con bombos, banderas y aplausos. En la oportunidad, estuvieron presentes los candidatos de la lista oficial Hugo Cuqui Calvano (CC-ARI), José Romero Brisco (PA), Mercedes Mestres (PRO), Juan Enrique Braillard Poccard (PP) y Claudia Campias (UCR), junto a los postulantes de los demás espacios.