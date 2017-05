Provincia invierte $176 millones enel pago del plus que aumenta a $2.300 Martes, 09 de mayo de 2017 El ministro Enrique Vaz Torres confirmó el inicio del pago con aumento del adicional mensual remunerativo, no bonificable, de este mes a partir del próximo miércoles 10.



“Con esta nueva suba, el plus pasa desde este mes de $2 mil a $2.300, y a partir de julio próximo vuelve a incrementarse, elevándose a la suma de bolsillo de $2.700, para llegar a $3.000 en septiembre”, adelantó Vaz Torres. Con el aumento de $1.700 de bolsillo durante 2017, el plus aumentará 131% en el año. La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales de Capital e interior).









El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó el pago con aumento del adicional mensual que perciben los estatales, a partir del miércoles 10 de mayo próximo. El beneficio provincial alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados, incluyendo pasivos municipales de Capital e interior. El funcionario correntino dio a conocer que -con la ejecución de la política salarial resuelta por el gobernador Ricardo Colombi y diseñada por la cartera económica- se elevará la inversión por mes a más de 176 millones de pesos por mes, sólo en concepto de este plus y que son volcados al mercado local.

“La inversión en el salario no es poca cosa en las estrategias que tiene el Gobierno para crecer, para estar a la altura de las circunstancias y responder a las demandas de la sociedad”, resaltó el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes.

En el marco del esquema de la ejecución de la política salarial prevista para este año, Vaz Torres informó que el Gobierno Provincial incrementa este mes en más de $26 millones la inversión destinada al plus para abonar por beneficiario $2.300 de bolsillo.

El ministro de economía provincial adelantó que el próximo miércoles 10, percibirán los beneficiarios con los números de Documento Nacional de Identidad números 0, 1, 2 y 3; el jueves 11, será el turno de aquellos con el D.N.I. terminados en 4, 5 y 6, detalló Vaz Torres; y anunció que el viernes 12, cobrarán los que terminen con los números 7, 8 y 9.

“Con esta nueva suba, el plus pasa desde este mes de $2 mil a $2.300, y a partir de julio próximo vuelve a incrementarse, elevándose a la suma de bolsillo de $2.700, para llegar a $3.000 en septiembre”, adelantó Vaz Torres.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

“La etapa que se viene en Corrientes es la etapa del crecimiento autogenerado del sector privado, merced a un Estado que está ordenado, que ya no compite por el uso del crédito que gerencia el desarrollo de los sectores, porque en esos sectores que se están desarrollando y que tienen su crecimiento sostenido como es el caso del foresto-industrial y otros como el de la obra pública, abren la posibilidad del empleo privado que demanda la sociedad”, proyectó el ministro Vaz Torres.

“Se viene una etapa de un sostenido crecimiento donde el sector público no estorba como antes en ese proceso, porque estaba endeudado. Es ahí donde los trabajadores, toda la sociedad correntina, va a encontrar las mejores oportunidades y el Estado tendrá que ir incorporando gradualmente, también, según el crecimiento vegetativo, los nuevos agentes públicos que cada vez tendrán que tener mayor capacitación, cada vez ser más competitivos para que todo mejore virtuosamente en nuestra provincia”, afirmó el economista correntino.

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN

“Estamos en una etapa distinta. Recordemos que cuando comenzó esta tarea de gestión provincial, la primera vez que fui convocado por el doctor Ricardo Colombi allá por el año 2001, decidimos una serie de medidas que debían ser tomadas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del control del gasto público, de la eficientización del gasto público, del ordenamiento de las cuentas públicas y fundamentalmente de la pesada carga de deuda que tenía la provincia”, recordó Vaz Torres.

“En aquel momento teníamos una provincia quebrada. Ahora, tenemos un presupuesto de 30 mil millones de pesos y los salarios dentro de esta componente implican más de $17 mil millones; vamos a llegar a $21 mil millones en la inversión en salarios”, describió el Ministro.

MÁS DE 130% AL AÑO

Con la ejecución del esquema de recomposición salarial, el beneficio del plus adicional mensual remunerativo, no bonificable, pasará de $1.300 que se pagó en febrero pasado, a $3 mil de bolsillo a partir de septiembre de este año.

En julio próximo se incrementará otros $400 de bolsillo, pasando a ser el beneficio de $2.700; y en septiembre venidero aumentará otros $300, ascendiendo a $3 mil.

Con el aumento de $1.700 de bolsillo durante 2017, el plus aumentará 131% en el año. La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales de Capital e interior).