¿Por qué no hubo control antidoping en el partido entre Boca y Estudiantes? Lunes, 08 de mayo de 2017 El árbitro Silvio Trucco se mostró sorprendido por la ausencia del médico que debía realizar las pruebas



El encuentro que Estudiantes de La Plata y Boca Juniors disputaron este sábado en La Plata tuvo muchos condimentos. Desde las idas y vueltas en la programación del mismo, hasta la polémica por cómo harían los juveniles del "Pincha" para llegar al vuelo de la selección argentina Sub 20.



Ya durante el juego, a la furiosa reacción de Vivas por un supuesto penal no cobrado para "El Pincha", se sumó el desconcierto por la ausencia del control antidoping a los jugadores que participaron del duelo que terminó 0-0.



El propio árbitro del partido, Silvio Trucco, se mostró sorprendido debido a que el profesional encargado de realizar las pruebas nunca llegó al estadio.



"Esto no me pasó nunca", dijo el juez en diálogo con TyC Sports, una vez finalizado el encuentro. "Creo que el médico que lo debía hacer estaba descompuesto", agregó.



Esa era una de las versiones que circulaba en el estadio Único: que el médico enviado desde la AFA sufrió una indisposición y no pudo estar presente. Sin embargo, otros afirmaban que el profesional "se perdió" durante el viaje y nunca llegó a la cancha.



El apuro de los tres juveniles de Estudiantes por llegar al aeropuerto de Ezeiza y sumarse al plantel de la Selección Sub 20 que viajaba a Vietnam para la gira previa al Mundial pudo ser uno de los factores para esta misteriosa ausencia del control antidoping. Si alguno de esos futbolistas hubiese sido sorteado, se habría puesto en jaque el complejo operativo de traslado, que incluyó hasta a un helicóptero.



Sea por la razón que sea, se trata de una situación totalmente irregular en el fútbol argentino ya que el control antidoping es una condición necesaria para garantizar el juego limpio entre los equipos.