Los Remates superaron las 11 mil cabezas vendidas

Lunes, 08 de mayo de 2017

El titular del IderCor, Vicente Picó sostuvo que el nivel de crecimiento en cuanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo marca uno de los mejores años bajo este sistema de ventas.

“Esto se da por la confianza del productor, como del que viene a buscar animales para agrandar su hacienda”. Asimismo volvió a reiterar las herramientas del Estado para atender a la situación crítica de los productores de la zona norte. “Se han conjugado todos los actores, tal como insistió el Gobernador Ricardo Colombi cuando se propuso los Remates de Emergencia”.

Con la venta de los 1340 vacunos que salieron a pista desde los tantos corrales con las que cuenta la Rural de Corrientes, se consumó otra exitosa ronda de negocios bajo el programa que se consolida como la más firme en cuanto a la posibilidad de que pequeños y medianos productores obtengan precios de referencia.

“Aquí son más de 50 productores y con la llegada de vacunos hasta el último momento, nos da la mejor pauta de que hay expectativas con cada parada de esta propuesta, en un momento donde los ganaderos de la zona norte son netamente conscientes de la necesidad de vender las cabezas y poder sortear de la mejor manera la situación crítica de las lluvias, más si los pronósticos no son para anda favorables”, explicó Vicente Picó.

Agregó que “Tal como lo pidiera el Gobernador Ricardo Colombi, congeniamos todos los actores (Priar, Fucosa, Senasa, Inta,etc) en la flexibilización de los requisitos para la venta, sin que ello melle las condiciones de seguridad sanitaria que se requiere en estos casos,”. Recordó además que tanto el Remate como la entrega de alimentos por parte del Ministerio de la Producción, son las herramientas más fuertes para afrontar la coyuntura.

Tras los discursos, en el almuerzo de camaradería y con la presencia del Presidente de la Rural Corrientes, Marcelo Aguilar, el Subsecretario del Ministerio de Producción, Raúl Pozzer, el representante del Senasa, Ricardo Senociaín, el Instituto de Desarrollo Rural en las figuras de Vicente Picó y Rodolfo Kunz, hicieron entrega de sendos reconocimientos a los productores como el caso de Juan Gómez como el que mayor cantidad de hacienda llevó al remate, Marcelina Blanco de San Luís del Palmar que fuera distinguida como la mujer ganadera, el de mejor lote de terneros, Juan de la Cruz Molina, entre otros.

Ya en los estrictamente mercantil, la consignataria Reggi y Cia con la titularidad de “Baroncho” Reggi, logró que no quede hacienda sin nuevo dueño, con lo cual, sumado a los buenos precios, cerró de la mejor manera otro Remate, cuyo calendario continuará la semana entrante, siempre y cuando el tiempo lo permita-

IMPACTO DE LOS REMATES

Cabe recordar que la modalidad de remates para pequeños productores fue encarado desde la primera gestión del gobernador Ricardo Colombi, para solucionar el problema de comercialización de pequeños ganaderos, que hasta entonces no contaban con precios de referencia al vender sus animales, por lo cual los compradores que acudían a su chacra al momento de la venta, imponían las condiciones, el precio, el momento de entrega, la categoría y pago de cada operación, con consecuentes pérdidas en la rentabilidad del productor.

Pero también, el stock individual promedio imposibilitaba su participación en remates, por el traslado de los animales y su consecuente costo por el tamaño de la escala productiva.

En este caso el Gobierno se hace cargo de los costos de flete, la comisión de la casa rematadora y el alquiler de las instalaciones comerciales, por lo que el productor obtiene el 100% del precio de venta. Durante todos estos años de implementación del sistema de remates, no sólo se fue aportando mayor rentabilidad a los pequeños productores, sino que los alineó en la formalidad tributaria, en la sanidad del rodeo, en las tecnologías de producción y, lo más importante, en el trabajo asociativo.