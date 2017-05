Lesieux no paga los sueldos y los municipales trabajan en reducción horaria Lunes, 08 de mayo de 2017 Los pagos son irregulares y con cuentagotas desde el año pasado. La gestión de la aliada de Camau Espínola adeuda además los aguinaldos del año pasado.



Preocupa la situación de la Comuna de Perugorría, que entró en cesación de pagos con los empleados municipales hace un tiempo, ya que tienen un retraso salarial de 3 meses. Asimismo, el nivel de precariedad que tiene la mayoría de los trabajadores de la Municipalidad hace que la intendenta Angelina Lesieux maneje el pago de sus empleados de manera discrecional.

De hecho, paga con cuentagotas, de manera parcializada, entregando unos pocos pesos, que no llegan cubrir lo que debería abonar por un mes de trabajo. Asimismo, adeuda los aguinaldos del año pasado, y de continuar así la situación, también quedará en la cuenta lo que debe pagar a mitad de año.

Esta situación fue advertida y difundida por La República en reiteradas ocasiones, en ediciones pasadas, situación que se dio luego del escándalo desatado en esa Comuna por el desvío de fondos nacionales que tenían por fin la realización de obras públicas, las cuales no se realizaron a pesar de que las partidas se ejecutaron. Tras tomar trascendencia nacional, Lesieux intentó avanzar con algunas de las obras, teniendo en cuenta las denuncias ante la Justicia que le valieron el procesamiento por supuesta malversación de fondos públicos y mal desempeño de sus funciones. De hecho, esas causas siguen adelante, además de otra que tiene que relación con la figura del enriquecimiento ilícito en la que podría quedar imputada en días más.

Lo cierto es que habría echado mano a las finanzas municipales para tratar de terminar con las obras que tienen certificación de terminadas, pero que en la ciudad no se registran. Es decir no está el dinero ni tampoco las obras, hecho que hizo que la Justicia pusiera la lupa sobre la administración de Lesieux, una vez que su padrinazgo kirchnerista naufragara con la derrota de Daniel Scioli a manos de Mauricio Macri. La ex niña mimada de la hoy gobernadora de Santa Cruz Alicia Kichner, también jaqueada y con su provincia incendiada por cuestiones financieras, se encuentra en la situación más difícil de su vida, amenazada con la posibilidad de perder el manejo de la Intendencia en las elecciones de este año.

Con su propia tropa sublevada por la falta de fondos, Lesieux y su pareja, el concejal Jorge Corona, comienzan a vérselas negras. Su referente local, el senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola, a medida que pasan los días, se desluce y las posibilidades de alcanzar su sueño de ser gobernador de la provincia se esfuma a partir de no saber con quién competirá en las elecciones de este año, y sin los fondos como para mover su estructura creada a fuerza de billetazos.

“No tienen balas. No tienen con qué afrontar la campaña”, dicen desde las huestes de Encuentro por Corrientes (ECO) y aseguran que la inminente victoria de Eduardo Tassano en el primer turno electoral del año lo dejaría herido de muerte y con las chances más reducidas aún. No obstante, por ahora Camau busca alejarse de todo elemento que piante los votos. Hoy, Angelina Lesieux se encuentra en ese pelotón de dirigentes que le hacen daño al medallista olímpico.

Es que a medida que la Justicia indaga, lo que se va conociendo salpica a muchos dirigentes locales del hoy despreciado Frente para la Victoria (FPV), que los convirtió en lo que hoy son. Asimismo, Camau también está bajo la lupa teniendo en cuenta un audio de Lesieux donde lo nombra para justificar la no realización de la obras en la localidad, aduciendo que fue a parar a la campaña de senador nacional kirchnerista.