Convocaron a un debate a los candidatos de la Capital

Lunes, 08 de mayo de 2017

El encuentro es organizado por la Comisión de Justicia y Paz. Se realizará el martes, a las 19, en el Hogar Escuela.





Los candidatos a intendente y vice de la Capital, como así también los a primer concejal de las tres alianzas anotadas para competir el 4 de junio, fueron invitados a un debate, organizado por la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz.

Por ahora, confirmaron su participación Eduardo Tassano, de ECO + Cambiemos, y Sonia López, del Frente para la Victoria (FPV). Los organizadores están a la comunicación formal del actual intendente, Fabián Ríos (Haciendo Corrientes) y su vice, Any Pereyra, según dijo hoy Lucía Abad, de Justicia y Paz.

El debate se realizará el martes, a las 19.30, en el Hogar Escuela, y también confirmaron su participación el candidato a vice del FPV, Edgardo Solís, y las cabezas de lista Belén Galarza (FPV), Germán Braillard Poccard (Haciendo Corrientes) y Hugo Calvano (ECO + Cambiemos).

Este es el quinto Encuentro para el diálogo que organiza Justicia y Paz junto con la Pastoral Social, con el fin de que “los ciudadanos puedan escuchar y preguntar a los candidatos”, en este caso a intendente y vice, y a primer concejal de la Capital, con vistas a los comicios municipales del 4 de junio.

Abad dijo en radio Sudamericana que los postulantes fueron invitados a responder sobre tres ejes temáticos: la planificación urbana, en especial los asentamientos; el cuidado del medioambiente, con énfasis en el tratamiento de los residuos, y la transparencia en la gestión de recursos.

Abad aclaró que se les pidió expresamente a los candidatos no exponer sobre “buenas intenciones y pensamientos” sobre cada uno de los temas, sino “proyectos concretos y mensurables”.

Según explicó la referente de Justicia y Paz, los candidatos a intendente y vice tendrán 15 minutos para exponer, y los cabezas de lista de concejales, 7 minutos. El orden se determinará por sorteo.

El debate estará abierto a todo público y para asistir no debe hacerse ningún trámite previo, aclaró Abad, que adelantó que una actividad similar se hará para las elecciones legislativas y a gobernador.