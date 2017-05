Tassano logró el apoyo de Nación para su proyecto de obras hídricas Domingo, 07 de mayo de 2017 El candidato a Intendente de Capital por ECO+Cambiemos se reunió con el Ministro del Interior. El funcionario garantizó el respaldo de la Administración de Mauricio Macri para el financiamiento. Los ductos prioritarios: el que se construiría por Ex Vía y el de calle Reconquista.



“No queremos que se inunde más la ciudad. No es un sueño ni una ilusión. Es una obra planificada que se puede y debe construir. Lo que no se negocia es que es fundamental para el futuro de Corrientes”, comentó Eduardo Tassano, candidato a Intendente por el frente ECO+Cambiemos.





Sus palabras las esgrimió apenas llegado de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se reunió con el Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio. En el encuentro, el funcionario nacional no sólo se interesó por el plan de obras hídricas propuesto por Tassano sino que comprometió el apoyo de la Administración de Mauricio Macri para financiar el proyecto.

Hace pocos días, el plan fue presentado en sociedad por los candidato de ECO+Cambiemos y los técnicos de esa alianza. En total se trata de 22 ductos que suman unos 47 kilómetros. El primer compromiso se centra en dos de ellos: el que pasaría por la Ex Vía y el de calle Reconquista. Ambos tienen un alto impacto en muchos barrios de la ciudad de Sur a Norte y además descomprimirían gran parte de la Ruta del MERCOSUR (corredor de las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia).

El de Ex Vía descomprimiría el centro y los barrios del Sur con un área de influencia de 194 hectáreas, mientras que el ducto de Reconquista atravesaría la ciudad desde Cazadores Correntinos hasta el río en sentido Sur-Norte pasando por varios barrios y descongestionando un área de 277 hectáreas. El ducto de Reconquista tendría una extensión de 3.280 metros, con un cálculo de obra de $250.780.677 y el ducto Ex Vía, con una extensión de 3.953 metros, tiene un costo de $202.477.000.



DUCTO Y ÁREA DE INFLUENCIA DE LA FUTURA OBRA POR CALLE RECONQUISTA.

El candidato de ECO, además, comentó que el proyecto para la construcción de la Autovía Ciudad de Corrientes, que próximamente la Nación licitará, contemplaría otros tres ductos del plan propuesto por Tassano. Y señaló que la Provincia junto con Vialidad Nacional empezaría en breve una obra en la zona de Santa Ana que permitiría el desagote de laguna Soto y los barrios de la Ruta 5 (Cremonte, Santa Rita, Samela, Sapucay Laguna Brava). “La obra va mucho por canal externo, no necesita entubamiento. Eso descomprimiría la zona y, además, esa agua no llegaría a la ciudad”, apuntó sobre este último trabajo proyectado. Por ello quedarían menos ductos a construir.



“Hay que darle el justo valor que tienen. Es necesario incluir a las hidráulicas entre las obras a encarar. Aída Ayala (secretaria de Asuntos Municipales de la Nación) dijo que los intendentes piden pocos fondos para este tipo de obras y que se preocupan casi con exclusividad por pavimentación”, aseveró luego.



Respecto a la obtención de los recursos necesarios para encarar las obras, Tassano dijo que “este tipo de financiamiento se da cuando existen los planes. Y los planes existen cuando se cuenta con el diagnóstico y hay una firme decisión de llevarlas adelante”.

“Este plan hídrico no lo hicimos en dos días. Lleva meses de estudio con los mejores ingenieros. Esta última lluvia no fue la primera que inundó la ciudad. Y no hay una razón física para que ello ocurra. Si Corrientes está entre 12 y 16 metros por encima del río Paraná y el agua se maneja por niveles, entonces ¿por qué se inunda tanto? y ¿por qué ha aumentado en los últimos tiempos?”, se preguntó. En este punto, Tassano fue concreto en su apreciación: “No podemos resignarnos a que la ciudad luego de una lluvia se paralice, pensar que es normal que se inunde o que es una situación sin solución”. Para el candidato de ECO, “en el mundo, las ciudades que están organizadas, las que tienen su planificación urbana, no se inundan ante las lluvias”.



Obras que no se ven

pero son imprescindibles

“Entre las obras emblemáticas de Mauricio Macri en su gestión como Jefe de Gobierno Porteño se destacan las hídricas que aliviaron el conducto del arroyo Maldonado. Esto evitó las inundaciones que eran frecuentes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ello, quizá, fue uno de los motivos para un rápido compromiso de Frigerio y el Gobierno nacional?”, preguntó época.



“Lo sentí en carne propia. Cuando viví en Buenos Aires dos veces crucé la zona de puente Pacífico con el agua hasta el cuello. Recientemente fui y pasé por el lugar en un día que llovía muy fuerte. Apenas había unos charcos”, respondió Tassano.

En este punto volvió a resaltar la necesidad de destacar el concepto de las obras “que no se ven”. “Éstas terminan por servir a los ciudadanos por siempre”, acotó.

“Estamos trabajando fuerte, nuestra prioridad será esta obra que cambiará la vida a los correntinos. Con este plan vamos a descomprimir la carga que hoy tienen los desagües pluviales y los vamos a hacer operables al 100% con la implementación de estos nuevos ductos”, dijo luego Tassano.

“Si tenemos el agua hasta las rodillas cada vez que llueve es porque alguien no hizo bien su trabajo y eso es lo que queremos cambiar”, sostuvo más adelante. Y afirmó que “Municipio, Provincia y Nación podemos empezar a trabajar juntos, el plan ya lo tenemos. Queremos solucionar definitivamente los problemas de inundaciones y que Capital sea una ciudad nuevamente habitable”.



El proyecto hídrico

El plan hídrico en su totalidad contempla 22 nuevos ductos que en total tendrían una extensión de 47 kilómetros. Se prevé que una vez terminadas las obras escurriría el agua sin complicaciones incluso en lluvias extraordinarias, desagotando a lo largo y ancho de 5.460 hectáreas.



Entre otros puntos, para establecer el trazado de los ductos se tuvo en cuenta evitar lo máximo posible las calles pavimentadas. Sólo 3,5 kilómetros de este plan hídrico contempla obras en superficie pavimentada. Por ello la necesidad de romper tales calles será mínima.

Estos 22 ductos de distintas longitudes y secciones se situarían en zonas de las siguientes calles y avenidas: Alta Gracia (2.494 metros), Paysandú (3.682 metros), Gaboto (1.043 metros), Rafaela (420 metros), Ex Vía ferrocarril (3.952 metros), Buenos Aires (443 metros), Villanueva (488 metros), Reconquista (3.279 metros), Los Tilos (2.143 metros), Navarrete (3.650 metros), Ruta 12 (3.554 metros), barrio Cremonte (3.205 metros), Medio (2.328 metros), Ruta 99 (1.822 metros), Santa Ana (7.890 metros), barrio 17 de Agosto – Verona (471 metros), barrio San Roque Este (2.005 metros), barrio Pirayuí (2.516), RN 12 – barrio Ponce (por cuenta de DVN), RN 12 – barrio 17 de Agosto (por cuenta de DNV) y barrio Ponce (2.516 metros).

Reiterado apoyo de Nación

En lo que va del año, las obras licitadas con financiamiento de Nación crecieron más del 330% con relación al mismo período de 2016.

En el primer trimestre de 2017, Corrientes fue la provincia más favorecida en el NEA.