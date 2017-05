Arturo Vidal cargó contra Messi y la decisión de la FIFA

El chileno dio su opinión acerca de cómo se resolvió el levantamiento de la sanción a “La Pulga”





El mediocampista chileno Arturo Vidal fue consultado sobre la polémica decisión de la FIFA, la cual levantó la suspensión de tres partidos a Lionel Messi. "Ese tema es complicado", reconoció.



Además, el futbolista del Bayern Munich dijo que comenzará a pensar en su selección ya que a partir de junio deberá jugar la Copa Confederaciones en Rusia.





"Ojalá las reglas fueran iguales para todos", exclamó el chileno, quien no estuvo presente en el partido en que el jugador del Barcelona terminó siendo el protagonista, no sólo por el gol, sino también por su fastidio con el arbitraje.



"Bien para Argentina, para Messi y para el fútbol, siempre es lindo ver jugar a Messi por su selección porque siempre lo da todo, así que bien por él. Pero ojalá que todas las reglas fueran iguales", volvió a remarcar el reciente campeón de la Bundesliga.



El astro argentino estuvo ausente frente a Bolivia y regresará el próximo 31 de agosto ante Uruguay. La selección chilena, por su parte, tendrá que afrontar sus compromisos por la Copa Confederaciones en junio.





Aun restan cuatro fechas para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Hasta el momento Argentina está en la zona de repechaje mientras que Brasil es el único que ya clasificó al Mundial de Rusia.