"Rechazamos el concepto del 2x1 y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad" Sábado, 06 de mayo de 2017 El jefe de Gabinete nacional volvió a rechazar el fallo de la Corte Suprema que modificó el cómputo del cumplimiento de las penas para ex represores



El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, volvió a rechazar este sábado en nombre del Gobierno "el concepto de dos por uno" para computar años de cárcel por condenas "y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad".



Tras la polémica que generó el fallo de la Corte, Peña señaló que "esto es muy restrictivo, a lo sumo puede aplicarse a un puñado de casos y eso lo tendrá que resolver la justicia".



Asimismo, en diálogo con la periodista María Julia Oliván por Radio Nacional dijo que "consideramos que el 2 por 1 es un símbolo de impunidad en la Argentina, es un mecanismo que hace que se consagre la impunidad impunidad y beneficie a los delincuentes más complicados".





Peña ratificó el la postura del gobierno nacional de continuar con "la política de memoria, verdad y justicia y la búsqueda final de la impunidad". "Acabamos de traer de Washington documentos desclasificados para seguir profundizando el conocimiento de la verdad como reclaman los organismo de derechos humanos", enfatizó.



Esta semana, la Corte benefició a Luis Muiña –condenado a 13 años de prisión– con el 2 por 1. El Máximo Tribunal consideró que se debe aplicar la ley penal más benigna y en la práctica dio por cumplida su sentencia.



Rumbo a las elecciones legislativas de octubre



El jefe de Gabinete aseguró hoy que "Cambiemos depende de Cambiemos y no de lo que haga" la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner. "No quisiera ser asesor o recomendar a la ex presidente, que es una persona con trayectoria e ideas propias", señaló.



Peña reiteró que "ella representa una visión del pasado al cual una gran mayoría de Argentina no quiere volver".



De todas formas, sostuvo que "ser o no ser candidata es un tema de ella" pero "hasta el cierre de listas va a haber especulaciones" sobre las candidaturas de distintos dirigentes.



En este marco y antes las especulaciones sobre los dichos del propio presidente Mauricio Macri sobre una segundo mandato, Peña sostuvo que "no hay que apurarse con la decisión de candidaturas" para "no perder el foco en la tarea que estamos haciendo".



Igualmente, el jefe de Gabinete recordó que "Cambiemos es una construcción de poder que busca transformar el país y gobernar todas las provincia y municipios que más se pueda".