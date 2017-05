Colombi dijo que "son urgentes" algunas obras hidricas

Sábado, 06 de mayo de 2017

El gobernador Ricardo Colombi, en compañía de funcionarios de Nación en San Luis del Palmar expresó sobre las obras necesarias en la zona. "Hay demasiada agua.



"Urgente se necesitan obras de infraestructura, canalización del Riachuelo, agua arriba y abajo, para que ruta 12 cuente con más alcantarillas", analizó. “Se están agilizando mecanismo en ayuda y auxilio de los pequeños productores. La cuestión no es fácil” remarcó el Primer Mandatario





El gobernador Ricardo Colombi tras recorrer en helicóptero zonas inundadas, expresó “quiero rescatar el trabajo que se ha hecho en conjunto en la persona del padre, que estuvo en lugares más inhóspitos, rescatar el trabajo de la comunidad, por eso la presencia del ministro de defensa y de desarrollo social”.



“Hemos estado sobre volando la zona, hay demasiada agua, en forma urgente se necesitan obras de infraestructura, canalización del Riachuelo, agua arriba y abajo, para que ruta 12 cuente con más alcantarillas, estamos trabajando en la respuesta a la problemática de toda la provincia” expuso.





“Hace una semana más o menos que no llueve, algo ayuda, pero el lunes está previsto lluvia, ayer llovió, por eso las prevenciones, hablamos con el ministro de defensa, mayo y junio serán lluviosos y después de agosto se viene el niño otra vez. Vamos a tratar de hacer frente a la contingencia en zona norte y sur” manifestó.



“Agradecemos la presencia del ministro de defensa, de desarrollo social y del interior, tuvieron la posibilidad de ver los daños de las inundaciones y lluvias en la provincia. Pensamos en poner dos bases, en Capital y Goya” mantuvo.



“Han visto las obras de infraestructura que más necesitamos, sobre todo en ruta 12, y avanzar en un bragado de canalización del Riachuelo y será una obra de 25 kilómetros” enfatizó.





“Se están agilizando mecanismo en ayuda y auxilio de los pequeños productores, la cuestión no es fácil, la masa de agua que está arriba de San Luis del Palmar es impresionante” resaltó.





“Aumentar las alcantarillas en Ruta 12 y la canalización del Riachuelo en forma urgente es lo que necesitamos” reiteró Ricardo Colombi.