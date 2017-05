La gestión Domínguez habilita otro basural a cielo abierto

Viernes, 05 de mayo de 2017

El intendente de Curuzú Cuatiá ahora envía los residuos a la planta de Plamares, donde tampoco reciben tratamiento. La administración municipal demuestra falta de planificación ante el crecimiento poblacional.





La gestión del intendente Ernesto Lalo Domínguez tensa la situación ambiental en Curuzú Cuatiá a partir de la falta de acatamiento de un amparo por el cual la justicia provincial prohíbe que se continúe arrojando residuos en el que hasta hace una semanas oficiaba de basural municipal a cielo abierto.

Es que los propietarios del predio decidieron terminar el acuerdo que mantenían con el heredero político del matrimonio Rubín-Locatelli por falta de pagos y por la manera en que afecta este emprendimiento a la sociedad curuzucuateña. Esto hizo que la administración municipal del justicialista Domínguez no tuviera mejor idea que continuar arrojando los residuos de la ciudad en el predio en cuestión, sino también habilitar el emplazamiento donde se halla la firma que se ocupa de la recolección de los residuos Plamares, la cual debía haber construido una planta de tratamiento de la basura que hasta el momento no ha ocurrido.

La construcción de la planta de tratamiento y reciclaje de los residuos los había anunciado con bombos y platillos el actual diputado nacional Carlos Rubín, durante su última Intendencia, y fue un caballito de batalla en el discurso de campaña. Pero como la mayoría de las promesas que se dicen en campaña, esta nunca se concretó.

La misma falacia continuó adelante durante la gestión de su esposa, Alicia Locatelli, actualmente diputada provincial, pero tampoco pudieron darle una solución a la contaminación ambiental que produce el hecho de tener los desperdicios al aire libre.

Así se llega a esta situación donde el actual intendente, ahijado político del matrimonio que ha gobernado Curuzú desde 2001 a la fecha, tampoco logra ponerle el “cascabel al gato” aun cuando representa un verdadero problema para los habitantes de la ciudad fundada por Manuel Belgrano.

“La falta de planificación del crecimiento de la ciudad, como también la falta de una política ambiental seria, nos lleva a una situación complicada. El suelo donde ha estado el basural a cielo abierto ya se encuentra contaminado, y ello es un aspecto realmente preocupante. Hace más de 20 años que se viene hablando de esta situación y al día de hoy no se le ha dado solución, a pesar de los anuncios rimbombantes sobre la planta de tratamiento Plamares”, dijo José Yrigoyen, dirigente de Encuentro por Corrientes (ECO) en la localidad, al ser consultado por La República.

La preocupación también está dada en lo que puede suceder con el arroyo Marote, cercano al basural en cuestión, ya que los residuos orgánicos e inorgánicos contaminan suelo y agua. De hecho, con las últimas precipitaciones que se dieron en la ciudad, esto le jugó una mala pasada a los desaguaderos, que complicaron el escurrimiento de las calles generando la anegación de la ciudad.

“Entendemos que se deben terminar con los basurales a cielo abierto. No tratar de la basura demuestra un atraso profundo para la planificación de las ciudades. La contaminación ambiental es un aspecto del que se debe ocupar la Comuna”, explicó Yrigoyen, quien además explicó que se encuentran trabajando en un proyecto con asesoramiento de la Ceamce, para iniciar realmente los procesos de selección y separación de la basura.