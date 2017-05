Guillermo entre la renovación y un interés del exterior

Viernes, 05 de mayo de 2017

El contrato del “Mellizo” Barros Schelotto con el “Xeneize” culminará a mitad de año. A la espera de noticias sobre la extensión del vínculo, ya hay un club interesado en sus servicios





Guillermo Barros Schelotto está cada vez más cerca de celebrar su primer título con Boca. Su equipo lidera la tabla del Torneo de Primera División con 48 puntos, seguido por Newell's con 45 y Colón con 42. A falta de ocho jornadas, prácticamente tiene abrochada la clasificación a la Copa Libertadores 2018.



Sin embargo, su futuro en el Xeneize no está asegurado aún. Es que su contrato finaliza a mitad de año y hasta el momento no hubo contactos formales para lograr la extensión del vínculo.



En las últimas ruedas de prensa, el Mellizo optó por no referirse al tema, ni tampoco a los rumores que lo acercaron en un momento a la Selección. "Yo tengo la cabeza en Boca y cuando llegue el momento de negociar, no va a haber problemas para resolverlo", dijo en la última conferencia.





En medio de esta situación, un elenco del exterior estaría interesado en contar con sus servicios. Se trata de Los Ángeles FC de la Mayor League Soccer, la liga de fútbol de los Estados Unidos, que anunció para la próxima temporada mayor inversión en los estadios y la creación de nuevos equipos.



La nueva franquicia que comenzará a competir a partir de 2018 tiene en carpeta al cuerpo técnico que comanda Guillermo Barros Schelotto, según anunció la prestigiosa revista Sport Illustrated en su sitio web.



"El día que llegué al Columbus Crew, el técnico juntó a todos y cuando me presentó les dijo a mis nuevos compañeros 'El tiene 16 títulos en Boca. ¡Respeto!'", supo decir el Mellizo, quien dejó un muy buen recuerdo tras su paso como futbolista del Columbus Crew, donde se consagró campeón.



Actualmente, la Mayor League Soccer de los estados Unidos cuenta con 22 equipos: 11 son de la Conferencia Oeste y 11 de la Conferencia Este. Los primeros dos equipos de cada zona se clasifican de manera directa a los cuartos de final, mientras que los que aparecen entre el tercer y sexto lugar arrancan desde octavos de final.



El último entrenador argentino que desembarcó en la liga de los Estados Unidos fue Gerardo Martino, quien dirige al Atalanta United, franquicia que se creó en 2016 y que desde este año compite de manera oficial.