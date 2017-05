La estudiante con síndrome de Down que desafió a la ONU Viernes, 05 de mayo de 2017 Cuando era niña le dijeron que no iba a ser capaz de hablar, pero hoy es una experta en oratoria. Bajo el lema “Nuestra Propia Voz”, Olivia transmitió lo que sintió durante toda su infancia



Olivia Hargroder, de 17 años, fue la única adolescente invitada a hablar en la 12° Conferencia Mundial del Día del Síndrome de Down, en la sede de la ONU de Nueva York. Su discurso conmovió a todos.



Olivia es australiana y nació con un cromosoma extra en el par 21 . Cuando era pequeña los médicos aseguraron que jamás iba a poder hablar, pero el año pasado debutó en oratoria en una conferencia nacional de educación y este año habló en la ONU.



Bajo el lema "Nuestra Propia Voz", fue la única estudiante seleccionada para dar su discurso al mundo.



Su mensaje principal fue acerca del nacimiento de los bebes con síndrome de Down y sobre la importancia de no tener bajas expectativas. No bajar nunca las esperanzas ni condenarlos a tener una vida limitada. "Cuando nací estaba tan enferma que mis padres no podían ni siquiera dormirme ni agarrarme de lo frágil que estaba, entonces empezaron a leerme cuentos, historias, hasta que mi corazón se arregló y no dudo que fue por los libros", afirmó.



Cuando era apenas una niña, se les comunicó a sus padres que ella no seria capaz de aprender a hablar. "Aquí estoy para decirles que se equivocaron", declaró con mucha emoción la estudiante australiana.



"Así que cuando un bebé con síndrome de Down nace, ¿no podemos simplemente esperar lo mejor y creer que pueden ser cualquier cosa que quieran ser?", añadió frente los concurrentes.



Olivia se graduó el año pasado en un curso que se dicta en una universidad en Australia para entender el desarrollo de los niños. "Una de las cosas que aprendí de niña era la de ser optimista, lo cual es genial, pero la gente que me rodeaba, doctores, enfermeros, profesores, abuelos, psicólogos, millones de instituciones, ¿son optimistas acerca de esto? ¿Acaso no tenemos la misma esperanza que la de otros niños?"





Olivia citó en la Conferencia el caso de tres de sus amigos: Nathan Basha (que trabaja en una radio de Sidney inspirando a otros jóvenes con síndrome de Down), Madeline Stewart (quien trabajó muy duro para ser modelo y hoy tiene su propia marca de ropa) y Rory O'Chee (quien es fotógrafo). "Todos somos optimistas acerca de nuestro propio futuro y podemos simplemente querer volar", concluyó Olivia.