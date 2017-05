Cómo diferenciar las afecciones más comunes del frío

Jueves, 04 de mayo de 2017

Se trata de las enfermedades que más se repiten con los cambios bruscos de temperaturas. Cuáles son los síntomas claves para reconocerlas y seguir el tratamiento más adecuado





La aparición de los pañuelos son un fiel reflejo del cambio de estación y la irregularidad del clima la consecuencia. Con la ida de los días de calor y el arribo de la época invernal, la temperatura se amolda a un escenario propicio para la aparición de distintas afecciones al sistema respiratorio, que aunque tengan indicios y manifestaciones similares, tienen síntomas claves que las diferencian, signos fundamentales de reconocer para dar con el tratamiento adecuado.



El goteo nasal, los estornudos o el dolor de garganta, dificultan la comprensión de las diferencias, lo que puede llevar a la equivocación en la manera de tratar la patología. "Si sabe lo que tiene, no tomará medicamentos que no necesita, que no son eficaces o que incluso podrían empeorar sus síntomas", dijo Teresa Hauguel, experta en enfermedades infecciosas que afectan la respiración del National Institutes of Health (NIH).



Gripe y resfrío



Ambos son causados por virus diferentes y pueden dar lugar a secreción y goteo nasal, congestión, tos y dolor de garganta, aunque "como regla general, síntomas asociados con la gripe son más graves", comentó Hauguel. La gripe también puede causar fiebre alta que dura alrededor de tres días, así como dolor de cabeza, fatiga y molestias generales.



La mayoría de las personas con cualquiera de estas dos enfermedades se recuperan por sí mismo, sin necesidad de atención médica. Para tratarla, la recomendación es mucho descanso y el consumo abundante de líquido. Si los síntomas persisten durante más de 10 días se debe visitar al médico.



Tenga cuidado de evitar la "superposición de fármacos" al tomar medicamentos que detallan dos o más ingredientes activos en la etiqueta. "Lea las etiquetas de los medicamentos cuidadosamente, infórmese sobre las advertencias, efectos secundarios y dosis. Si desea formular consultas, hable con su médico o farmacéutico, especialmente si tiene niños que están enfermos", recomendó Hauguel.



Alergia





Las alergias se diferencias de las otras, ya que no la causa un virus. "En lugar de ello, es el sistema inmunológico del cuerpo el que reacciona a un factor desencadenante o alérgeno, que es algo a lo que usted es alérgico", señaló Hauguel. Al tener la afección y respirar polen o caspa de mascotas, las células inmunológicas en la nariz y vías respiratorias pueden reaccionar de forma exagerada a estas sustancias inofensivas. Los tejidos respiratorios pueden entonces hincharse, provocando congestión o goteo nasal.



"Las alergias también pueden causar picazón y lagrimeo en los ojos, lo que normalmente no se presenta con un resfrío o una gripe", añadió la experta. Los síntomas de alergia, por lo general, duran mientras se está expuesto al alérgeno, que puede ser aproximadamente 6 semanas durante las estaciones de polen en primavera, verano u otoño, a diferencia de los resfríos y la gripe, cuya duración más allá de las dos semanas es muy poco probable.