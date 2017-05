Colombi participó del acto de Corrientes en la Feria Internacional del Libro

Jueves, 04 de mayo de 2017

El gobernador Ricardo Colombi tomó parte ayer 3 de mayo, del Acto Oficial de Corrientes en la 43ª Feria Internacional del Libro que tiene lugar en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

También visitó el stand institucional “Prólogo Iberá” donde se encuentra a disposición de los visitantes la oferta editorial correntina.



El acto comenzó a las 18,30 en la Sala Roberto Arlt del Salón Amarillo, y estuvo encabezado por el mandatario Ricardo Colombi, los legisladores Sergio Flinta y Gustavo Valdez, y las autoridades del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC).

En primer lugar, se realizó la presentación del libro “La gestión pública en Corrientes, una mirada socio-histórica” a cargo del presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero, y las licenciadas Laura Arruzazabala y Rosana Romero.

Los autores de esta obra destacaron que se trata de un material que pretende marcar los puntos sobresalientes de las acciones vinculadas a la cultura desde el siglo XIX a la actualidad, resaltando el reconocimiento que merecen los funcionarios culturales que fueron consolidando, a lo largo del tiempo, el valor de la cultura desde el ámbito público.

Potencial turístico

En el marco de este acto, se realizó la presentación de la “Guía Iberá”, a cargo de Marisi y Lorena López. Participó además el senador provincial Sergio Flinta y cerró el gobernador Ricardo Colombi que subrayó el “potencial turístico y cultural que tienen los Esteros del Iberá” y la relevancia que exista una obra como esta que habla toda la oferta existente dentro del parque.

Se trata de una publicación destinada a todos aquellos que deseen visitar el Iberá por primera vez. En ella se presentan todos los portales de acceso a este gran humedal, los servicios y actividades disponibles. Por primera vez, se muestra el Iberá integrado para que el visitante se quede más días y disfrute de la diversidad del paisaje, flora y fauna, la cultura, la gastronomía del gran Parque Iberá con sus 700 mil hectáreas de área protegida, la más grande de la Argentina.

Anécdotas

Por último, se presentó una recopilación de anécdotas y algunas misceláneas y sucesos relacionados con el chamamé denominado “Cierto he ï ijapuva” (Cierto, dijo el mentiroso) de Pedro Zubieta, editado por Moglia Ediciones.

“En algunos casos las he escuchado de boca de sus protagonistas y en otros simplemente porque ya forman parte fundamental de la rica historia de nuestro género, más allá de que posiblemente, muchas de estas crónicas hayan sido engordadas por algún ocasional relator, que con la picardía inconfundible del paisano correntino, le aportó alguna nota de color”, señaló su autor.

Finalmente, la Lic. Marta Chemes y el músico Aldy Balestra ilustraron con algunas evocaciones, la vida de Morales Segovia, escritora, abogada, poeta, dramaturga, artista plástica, incansable trabajadora cultural.

Oferta editorial

“Estamos muy contentos con la presencia de Corrientes en la Feria del Libro de Buenos Aires. Venimos trabajando desde 2011, en ese momento fue innovador para la provincia, es una inversión importante pero los resultados están a la vista”, resaltó el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero.

“Empezamos con 100 títulos y hoy estamos en 500 títulos. Sostener cada año la presencia de aproximadamente 15 autores para participar del stand, es una esfuerzo que, junto con el stand y la oferta editorial en aumento, posiciona la producción y activa la circulación posibilitando que el público crezca y se renueve”, agregó.

También hizo hincapié en que “la propuesta necesitó tiempo hasta que se hizo parte de la agenda de nuestros autores. Hoy tenemos una actividad con nuestros autores en el stand, por cada uno de los 21 días que dura la 5ta feria más importante del mundo. Nuestro objetivo inicial fue instalar y dar visibilidad a la producción de la provincia y creo lo logramos con éxito”.

Relevancia

Por su parte, la directora de Producciones e Industrias Culturales del ICC, Maria Eirin, explica la importancia de participar de la feria y dice que los libros de Corrientes no están en las librerías de Buenos Aires porque tienen que tener una tirada mucho mayor y una demanda mucho mayor, entonces la posibilidad de estar a la oferta de un público masivo como es el de la feria ya es realmente un gran paso. “Pero como un plus, la verdadera capitalización del stand de la feria es participar de las jornadas profesionales que tienen una duración de 3 días antes de que se abra la feria al público”, indicó.

“Estas jornadas son la cita profesional más productiva para editores, libreros, distribuidores, ilustradores, agentes literarios, traductores, bibliotecarios, diseñadores, representantes de la industria gráfica y todos los actores de la cadena de valor del libro. Cada año, la fundación que organiza la feria paga a especialistas del mundo - que serían como lectores especializados - que vienen no sólo de Argentina y Latinoamérica, sino de todo el mundo, y compran ejemplares que no se encuentran en el mercado comercial y así nosotros llegamos a bibliotecas de Alemania, de Holanda, de Suiza, de EEUU. Nosotros no podríamos conectar con estos compradores de otro modo y esto nos asegura que un investigador puntilloso, esté accediendo desde Canadá a libros que son de acá y que son de producción limitada, como puede ser un libro de una editorial nuestra y que tiene una tirada de 50 libros”, concluyó.