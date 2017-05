El ex gobernador Romero Feris aparece vinculado al narco escándalo de Itatí Jueves, 04 de mayo de 2017 La liga de intendentes vinculada al ex gobernador, detrás de una trama narco que trasciende Corrientes.

La detención del intendente de Itatí en el denominado "Operativo Sapucay", sería apenas la punta de un iceberg mucho más complejo, que incluye el despliegue de una organización narco trasnacional que abarca el antiguo territorio guaranítico, es decir, las zonas de contacto fronterizo entre Paraguay, Brasil y la Argentina (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa).



Un blog especializado de la región reveló nuevos elementos de la complicidad política con este fenómeno, que como se vio trasciende las fronteras partidarias.



El caso Itatí viene a confirmar un fenómeno que ya se veía venir: El narcotráfico está desplazando las típicas formas de contrabando de la zona, que conforman las tierras que rodean la hidrovía que forman los estuarios de los ríos Paraguay y Paraná, vías navegables que sirve de canales de conexión de grupos delictivos que nacieron haciendo contrabando tradicional y ahora mutaron al narco.



Se trata de un escándalo que no sólo golpea al kirchnerista intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán, sino que se extiende a su viceintendente, Fabio Aquino, del Partido Nuevo que fundó Raúl "Tato" Romero Feris.



Un fenómeno que además golpeó al propio gobernador, Ricardo Colombi, radical e integrante de la coalición oficialista Cambiemos.



La investigación que culminó en la detención del intendente Terán, comenzó en 2014 en la Villa Zavaleta, la más grande de la Ciudad de Buenos Aires (65 hectáreas y 50.000 habitantes), ubicada a orillas del Riachuelo y lindante con tres barrios (Barracas, Parque Patricios y Pompeya).



La causa que inició el juez Federal Sergio Torres, comenzó en la Villa 31, donde en 2013 se detectaron los primeros embarques de drogas que llegaban de Corrientes, el mismo año en que Natividad "Roger" Terán y Fabio Aquino fueron elegidos para conducir los destinos de Itatí.



A mediados de febrero de este año, las fuerzas de seguridad detuvieron Mariela Terán, hija del intendente, junto con su marido, Ricardo Piris, acusados de integrar una banda de narcotraficantes.





El detenido intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán.

En el caso hubo otro detenido, Luis Alberto "El Gordo" Saucedo, presunto líder de una banda narco que ingresaba droga desde Paraguay, para venderla en al menos siete provincias argentinas, todavía prófugo y con pedido de captura internacional.



La conexión Romero Feris



Pero la relación entre política y negocios turbios con Paraguay no es exclusiva del Frente para la Victoria. Todavía es recordado el caso del ex intendente de Paso de la Patria, Oscar "Chino" García, quién fue involucrado en 2005 en un caso de "documentos apócrifos" en el pago de impuestos locales, luego estuvo envuelto en una denuncia por contrabando de cigarrillo y siempre fue mencionado como "protector" de ciertas redes delincuenciales de la zona.





Romero Feris y Oscar "Chino" García.

También su pareja de esos años, Sonia Beatriz Mantilla Castro, estuvo supuestamente envuelta en un confuso caso de trata de personas y en un sospechoso incendio ocurrido en Asunción, en un caso en donde estuvo envuelto Luis Raúl "Gusano" Menocchio, un mítico delincuente que operó en Misiones, Corrientes, Chaco y Paraguay, que hoy se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Rawson.



Oscar "Chino" García es la "mano derecha" de Raúl "Tato" Romero Feris, a tal punto que cuando la Cámara del Crimen condenó al segundo a 4 años y medio de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de peculado como intendente de Corrientes; el ex intendente de Paso de la Patria tomó la vicepresidencia del Partido Nuevo (PANU), una de las dos ramas en que dividió el romerismo correntino.



La relación entre Raúl Rolando "Tato" Romero Feris y Oscar "Chino" García era el vértice de una alianza de intendentes que provenían de la rama autónoma del Partido Liberal Autonomista de Corrientes, cuyo entramado tomó el control político de la provincia en varias oportunidades.



Según fuentes judiciales, en la década del 90, cuando el romerismo gobernaba Corrientes, comienza a crearse el entramado de relaciones entre grupos políticos y delincuenciales en Paraguay, Brasil y las provincias del Noreste argentino.