El río Santa Lucía obligó a 90 personas a dejar sus hogares Jueves, 04 de mayo de 2017 Hace 11 días que no llueve pero las precipitaciones en zonas que desagotan en la cuenca producen inundaciones.





El río Santa Lucía está desmadrado y puede llegar a provocar más complicaciones en la localidad homónima, ante el pronóstico de precipitaciones que se avecinan.

El río sigue creciendo debido al aporte del agua en San Roque y en los campos de Mburucuyá, que desagotan y llenan la cuenca. “Pero si llovió en la zona de Caá Catí y otras cercanas, seguro que crece”, aseveró el intendente de la localidad, José Sanánez.

Ante el avance del agua que no da tregua y hace una semana que no para de crecer, unas 90 personas debieron abandonar sus hogares. “Lamentablemente más de 19 familias tuvieron que dejar sus casas entre evacuados y autoevacuados”, indicó el jefe comunal al mismo tiempo que explicó que en la ciudad no se observan complicaciones sí “en los asentamientos que se ubicaron a la vera del río Santa Lucía y en zonas en las que está prohibido asentarse”.

“La mayoría de las casas son muy precarias y lo que se hizo fue relocalizarlas en capillas y clubes y hasta se armaron carpas debajo del tinglado de la iglesia”, confirmó. Además, se instalaron baños químicos y desde el hospital local se encargan de la asistencia sanitaria para los afectados por la inundación.

Las previsiones que se manejan desde Defensa Civil hablan de que el río continuará con su tendencia creciente, por lo que es inminente que haya más evacuados en las próximas horas. Según predijeron hasta el jueves se espera que le río crezca.