Creen que Cartasegna fue atacado por una persona que trabaja en su mismo edificio Jueves, 04 de mayo de 2017 Así lo aseguró el procurador general bonaerense Julio Conte Grand. “Los fiscales no tienen miedo, pero están sorprendidos”, señaló





El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se refirió al nuevo ataque que sufrió el fiscal platense Fernando Cartasegna, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, que investiga delitos conexos con Trata de Personas y Pedofilia, y aseguró que "es altamente probable que la persona (que lo atacó) sea alguien que presta servicios dentro del edificio, porque no ha habido nada llamativo para quienes custodian los ingresos y los egresos".



Durante la tarde de ayer, Cartesegna fue encontrado maniatado en su oficina ubicada en la ciudad de La Plata. Lo golpearon, le ataron las manos con cables de teléfono y escribieron en el piso con azúcar -a modo de mensaje y advertencia- la palabra "Nisman".



El propio fiscal relacionó las agresiones que recibió con la investigación sobre el pago de coimas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y la relación con los denominados abogados "caranchos". Sin embargo, para Conte Grand esa no es "la sospecha principal". "Hay muchas hipótesis, pero vemos algún grado de relación con una vieja causa vinculada a trata, y hay otras que también son sensibles", aseguró en declaraciones a la periodista Nancy Pazos, en radio UNO.







Con relación al estado de salud de Cartasegna, el funcionario bonaerense señaló que se encuentra "estabilizado; el episodio físico está superado, habrá que esperar que pueda lograr una estabilidad emocional e ir olvidando este lamentable episodio".



"Él va a volver a sus funciones, no ha sido aplicada ninguna medida que le impida volver ni bien recupere la estabilidad emocional", señaló Conte Grand, al tiempo que destacó que el conjunto de los fiscales bonaerenses "no tienen miedo". "La mejor palabra para describir el estado de ánimo es que están sorprendidos", completó.



Sobre el ataque, expresó que fueron utilizados elementos de la propia oficina, como cables de teléfonos, y que se investiga por quÉ el custodio de Cartasegna dejó su puesto de trabajo para realizar un trámite personal a pedido del propio fiscal. Además, destacó que todavía no está la información de las cámaras de seguridad y que se trata de determinar el tiempo que duró la agresión.