La Cámara Federal rechazó un planteo de Lázaro Báez

Miércoles, 03 de mayo de 2017

La decisión también perjudicó a Chueco y Pérez Gadin





La Cámara Federal de Casación Penal no hizo lugar a tres quejas deducidas por las defensas del empresario Lázaro Báez, el abogado Jorge Oscar Chueco y el contador Daniel Rodolfo Pérez Gadin.



La Sala IV de la cámara, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (en carácter de presidente del tribunal), Mariano Hernán Borinsky y Liliana E. Catucci, ordenó la continuación de la pesquisa.



Báez, Pérez Gadin y Chueco están siendo investigados por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado nacional.





En concreto, el máximo tribunal penal no hizo lugar a tres recursos de queja presentados por los acusados. Los magistrados consideraron que los escritos presentados por las defensas de los tres no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar la apelación.