José Corral confirmó que no será candidato en octubre Miércoles, 03 de mayo de 2017 Se especulaba con que Mauricio Macri quería al titular de la UCR como cabeza de la lista de Diputados de Cambiemos



Después de varias semanas de especulaciones, el intendente de Santa Fe y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), José Corral, confirmó que no será candidato en las próximas elecciones legislativas.



El nombre del radical era uno de los que sonaban para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales, pero en diálogo con la periodista María Laura Santillán en radio Nacional, Corral confirmó que conversó con el Presidente y decidieron que debe "honrar su cargo" hasta el fin de su mandato.



"Tengo mandato como intendente hasta 2019, y me parece que lo más importante es honrar esos compromisos", detalló el intendente santafesino, al tiempo que agregó: "No voy a ser candidato pero voy a acompañar con todas mis energías este proyecto. Estoy seguro de que el Presidente en mi lugar haría lo mismo y continuaría con esta gestión".







Respecto de la importancia de las elecciones para Cambiemos, Corral dijo: "Tenemos que darle fuerza al Presidente, eso es lo que va a estar en discusión en el país. Cualquier mirada personal va a errar el camino, porque lo que la gente va a valorar es si el país tomó un buen rumbo cuando asumió Cambiemos o si hay que volver a alguna de las variantes anteriores".



Por otro lado, Corral habló sobre las provincias y los distritos donde los integrantes de Cambiemos no se ponen de acuerdo a la hora de conformar las listas de candidatos, y el intendente de Santa Fe consideró: "Tenemos que ponernos de acuerdo en listas que sean de unidad o de alto consenso, pero está la herramienta de las PASO en las provincias donde no hay consenso".



En esa línea, se refirió a la posibilidad de que Martín Lousteau sea candidato en la Ciudad por fuera de Cambiemos, y opinó: "Mi mirada es que los actores locales traten de generar consenso, no me propongo inmiscuirme en la interna de Cambiemos de la Ciudad, pero habría que buscar la unidad".