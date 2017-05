El contundente pedido de Néstor Ortigoza a la dirigencia

Miércoles, 03 de mayo de 2017

Como su contrato culminará el próximo 30 de junio, el mediocampista le envió un ultimátum a los directivos del club de Boedo





San Lorenzo se jugará su última oportunidad de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Visitará a Atlético Paranaense con la obligación del triunfo para llegar con chances a la última fecha de la fase de grupos frente a Flamengo en el Nuevo Gasómetro.



Sin embargo, los dirigentes santos tienen otras obligaciones igual de importantes. Por ejemplo, la renovación de los contratos de varios de sus referentes. En este sentido, en la previa del trascendental encuentro, Néstor Ortigoza envió un ultimátum a los directivos del club.



¿Si me quiero quedar en San Lorenzo? Yo tampoco estoy regalado



"No quiero que vengan el último día. No me llamaron todavía para renovar. Si creen que no voy más, me voy. Es simple. Quiero irme bien y estoy seguro de que será por la puerta grande, en junio o más adelante", aseguró Ortigoza, cuyo vínculo con San Lorenzo finalizará el 30 de junio próximo.





Ortigoza, uno de los ídolos de San Lorenzo y pieza clave en el conjunto que dirige Diego Aguirre, reiteró, en diálogo con Fox Sportes, que "no hubo charlas" con los dirigentes, aunque advirtió que no le parece mal que "estén evaluando" todo. "Son buenos dirigentes. Pero es como el dicho 'si no te sirvo, matame'", graficó Ortigoza, de 32 años.



En la misma situación que Néstor Ortigoza, quien está en la mira de Ramón Díaz para sumarlo a su club de Arabia Saudita, el reciente campeón Al-Hilal, están Leandro Romagnoli, Sebastián Torrico y Juan Mercier.