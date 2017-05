Los seis candidatos a dirigir el Barcelona

Martes, 02 de mayo de 2017

Juan Carlos Unzué, Valverde, Koeman, Óscar García, Eusebio Sacristán y el argentino Pizzi, las opciones para suceder a Luis Enrique







Aunque pelea palmo a palmo con Real Madrid la obtención de La Liga y se encuentra en la final de la Copa del Rey, Luis Enrique anunció hace algunas semanas su decisión de marcharse del Barcelona y dejar vacante el puesto de entrenador.



Pese a que aún tienen tiempo hasta el inicio de la próxima pretemporada, la dirigencia catalana, con Robert Fernández (secretario técnico de la institución) comenzó a tantear el terreno de los posibles candidatos a sucederlo; entre los que se destaca la presencia de un argentino.



Todos cuentan con un denominador común: conocen lo que es defender la camiseta azulgrana.





Juan Carlos Unzué:





De cierta manera es apostar por la continuidad. El ex entrenador de arqueros es el actual ladero de Luis Enrique (también lo acompañó en su paso por el Celta de Vigo). En caso de asumir, sería el gran paso en su carrera, debido a que antes sólo comandó a Numancia y Racing de Santander.



El nacido en Pamplona cuenta con el aval de los referentes del plantel y prolongaría la forma de trabajo de los últimos años. En contrapartida, parte de los mandatarios dudan de su capacidad para comandar en solitario a un elenco de mega-estrellas.



Ernesto Valverde:



Desde hace tiempo que su nombre sobrevuela en la atmósfera del Camp Nou. Con 53 años, se convirtió en el DT con más partidos sentado en el banquillo del Athletic Bilbao y seduce por su idea de presión alta, algo que Barcelona perdió en partes de la actual temporada.



Además de ser campeón como jugador culé, en su faceta como entrenador consiguió una Supercopa de España en el País Vasco, tres Ligas de Grecia y dos Copas de Grecia con Olympiacos.



Ronald Koeman:



Otro que siempre aparece como alternativa es el apellido de este mítico futbolista culé. El actual entrenador del Everton de Inglaterra pregona la filosofía de Johan Cruyff, aunque no evita implementar la mano dura cuando es necesario.



Aunque en reiteradas ocasiones se mostró abierto a desembarcar en la entidad catalana, el holandés posee contrato con los Toffees, lo que complicaría su salida. Su cláusula de rescisión ronda los ocho millones de euros.



Juan Antonio Pizzi:



En las últimas horas apareció en escena la variante del argentino como tapado. El director técnico de la Selección de Chile supo defender los colores del club como futbolista y seduce con su idea de juego: robo rápido del balón y tomar el protagonismo de la escena.



Aunque su currículum por Europa como entrenador es escaso (dejó una buena imagen en Valencia de España), cosechó títulos en varios equipos en el último tiempo y consideran que podría convivir de buena manera con el tridente sudamericano conformado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.



Óscar García:



Surgido de la cantera del club, es la apuesta más radical que baraja la dirigencia. Pese a que recién comienza su etapa como entrenador, lo consideran como una de las banderas del estilo Cruyff.



Los futbolistas que fueron dirigidos por él en el Juvenil A hablan maravillas de él y tanto en Inglaterra como ahora en el Red Bull Salzburg ha dejado una marca. En su contra aparece su falta de experiencia al frente de figuras internacionales .



Eusebio Sacristán:





Pese a su mala salida de la institución cuando estaba al frente del Barcelona B, declarando públicamente que no se sintió valorado en su trabajo; nuevamente aparece en el radar catalán.



Desde su arribo a mediados de 2015 en la Real Sociedad, el estratega oriundo de Valladolid se encuentra realizando un interesante trabajo. Culminó noveno en la pasada temporada y en la actual puja por un boleto a la Europa League.