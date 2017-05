Liberaron a Luis Miguel tras el pago de una fianza Martes, 02 de mayo de 2017 El cantante mexicano había sido detenido en Los Ángeles por una demanda presentada por su ex manager William Brockhaus





El cantante mexicano Luis Miguel, que había sido detenido este martes en Los Ángeles por una demanda de su ex manager William Brockhaus, fue liberado tras el pago de una fianza de un millón de dólares.



Así lo confirmó la jueza Virginia A. Phillips, que lleva el caso. Sin embargo, el artista de 47 años debe volver a presentarse ante la corte el 11 de mayo. Según la magistrada, en caso de que no lo haga, quedará detenido.



Luis Miguel tenía una orden de arresto por desacato, emitida el 17 de abril, debido a que se había negado, en varias ocasiones, a acudir a los tribunales de la ciudad californiana por una deuda que tiene con Brockhaus.





La orden de arresto emitida por la jueza de Los Ángeles.





El músico consideró que lo mejor era entregarse a las autoridades, según confirmó su representante legal, Rafael Heredia, a Telemundo.





En su demanda, Brockhaus exige una indemnización de más de USD 1 millón. Alega incumplimiento de contrato en los años que manejó al ídolo mexicano. Y si bien la Justicia falló a su favor, sigue sin percibir ese dinero. En enero pasado, la jueza embargó un vehículo Rolls Royce del cantante para obligarlo a saldar parte de la deuda que acordó pagar.



El intérprete "La Incondicional" también tiene problemas legales con Warner Music México, compañía que manejó su carrera por años. Al parecer, le debe a la productora discográfica cerca de USD 3 millones.