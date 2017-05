Gago admitió que por las lesiones pensó "en no jugar más" Martes, 02 de mayo de 2017 El volante y capitán boquense aseguró que sus reiterados problemas físicos lo hicieron pensar en dejar el fútbol. Ya recuperado remarcó que hoy “es una presión y una obligación ser campeón” de este torneo



Fernando Gago, capitán y líder de este Boca puntero expresó este lunes por la noche que por sus reiteradas lesiones pensó "en no jugar más".



Luego destacó que superados su problemas de salud, hoy cree que "es una presión y una obligación ser campeón porque estamos primeros y tenemos la camiseta de Boca".



En cuanto a los partidos que le restan a Boca en el torneo, Gago admitió en Fox Sports que deben estar en ellos "los 90 minutos concentrados para no perder puntos".



Y señaló que "en La Bombonera nos tenemos que hacer fuertes porque es nuestra casa y donde más cómodos nos sentimos. De errores se aprende. No nos pueden generar una situación de gol en los últimos minutos", comentó el mediocampista, recordando el empate sobre el final en el encuentro con Patronato.



Además Gago dijo que "la idea" de Boca es "siempre presionar al rival" en cualquier cancha y que el primer pase para la salida sea de él.



Sobre el final el volante elogió también al juvenil Gonzalo Maroni, quien debutó en La Bombonera y marcó un gol en el triunfo 3-0 con Arsenal: "Es chico Maroni, pero es un gran jugador y tiene futuro", sostuvo.