La Provincia intentará destrabar el conflicto docente

Martes, 02 de mayo de 2017

Desde las 9, autoridades del gobierno bonaerense y maestros participarán de una mesa técnica en la sede del Ministerio de Economía provincial





La gobierno bonaerense y los gremios docentes retomarán este martes el diálogo para intentar destrabar el conflicto que afectó el desarrollo normal de las clases durante el primer mes del ciclo lectivo. Mientras tanto, continúa la puja judicial por los descuentos de los días de huelga.



La nueva reunión técnica salarial entre las autoridades bonaerenses y los sindicatos se realizará desde las 9 en la sede del ministerio de Economía provincial en La Plata, tras dos semanas en las que no hubo medidas de fuerza y sí se mantuvieron conversaciones informales entre las partes.



La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó días atrás que seguirá dialogando con los sindicatos de maestros hasta alcanzar "la mejor paritaria que la provincia pueda pagar", mientras los gremios docentes reclamaron una propuesta salarial que "no deje a ningún docente por debajo de la línea pobreza".



En este contexto, en esta jornada el Frente de Unidad Docente (FED), que integran Suteba, FED, UDA, Sadop, Amet y Udocba, tiene previsto instalar en La Plata, por el plazo de 48 horas, una "carpa docente" para expresar su reclamo de aumento salarial. Según se informó, la carpa se colocará sobre la Plaza San Martín, del lado de la Avenida 7 frente a la legislatura bonaerense y de espaldas a la Casa de Gobierno provincial.



Por otra parte, los gremios docentes advirtieron que la administración provincial no cumple con el fallo judicial que obliga a reintegrar el dinero descontado en los salarios de los docentes que adhirieron a las jornadas de huelga, medida que Vidal dijo que apelaría. En el decisión, la jueza platense María Ventura Martínez ordenó al gobierno bonaerense abstenerse de efectuar descuentos por días de paro y restituir los que se hayan efectivizado, y pidió a los gremios que "no realicen ninguna forma de protesta que implique la pérdida de días de clase" durante 30 días.



La última reunión paritaria tuvo lugar el 17 de abril. Ese día, la administración de Vidal ofreció para 2017 un incremento salarial de 20% en cuatro cuotas con cláusula gatillo por inflación, más una bonificación no remunerativa por presentismo y una suma fija de 750 pesos por cargo en compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016.



La propuesta fue rechazada por los gremios, quienes advirtieron que el gobierno provincial busca cerrar un acuerdo para 2018 y 2019 sobre la base de incrementos equivalentes a la inflación más un 10%, y un adicional por presentismo. También dijeron que en el acuerdo educativo a tres años que pretende la administración de Vidal subyace el intento de eliminar la paritaria, lo que fue descartado por funcionarios del gobierno provincial.