Mica Viciconte confirmó su separación de Pitu Blázquez

Martes, 02 de mayo de 2017

La popular participante de “Combate” contó que la decisión se tomó hace una semana y que aún viven juntos





Mica Viciconte confirmó una noticia que no les gustará nada a sus fans: después de dos años de relación, se separó de Pitu Blázquez. Según su testimonio, la decisión, de mutuo acuerdo, fue tomada hace una semana y por el momento siguen conviviendo.



"Estoy separada", aseguró la figura de Combate en el ciclo Confrontados, confirmando los rumores que comenzaron a circular hace algunos días. "¿Es cierto que fuiste a comer con Federico Hoppe?", le preguntó el conductor del ciclo, Rodrigo Lussich. Y ella lo negó rotundamente, sorprendida por la pregunta.





"Me separé por otras cosas, había muchas peleas y la relación no duró. Nos pedimos un tiempo, la relación no estaba bien. El tiempo es una pequeña excusa para que no sea tan fuerte. Fue mutua (la decisión), estamos solteros y cada uno es libre de hacer lo que quiera", dijo la diosa de 27 años.





Y dio los detalles sobre cómo seguirá su relación, después de un año de convivencia: "No soy como las famosas que se roban todo (de la casa que comparten). Hay muchas que se aprovechan y se llevan todo. Hace una semana cortamos, obviamente vivimos juntos, tenemos muy pocas cosas compradas los dos. La mayoría son mías y el departamento lo alquilamos los dos. Hay millones de cosas que todavía no separamos".