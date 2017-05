Rocío Oliva habló de su distanciamiento de Maradona Martes, 02 de mayo de 2017 La deportista reconoció que no pasa un buen momento con el astro futbolístico y dijo que esta semana cerraría su participación en el “Bailando”. Además habló de su pelea con Gianinna.





Rocío Oliva habló antes de entrenar en Excursionistas, el equipo donde juega al fútbol y se refirió a su relación actual con Diego Maradona y su condicional participación en el Bailando 2017: "Vamos a ver. Depende de muchas cosas. Recién el viernes voy a saber definitivamente. Es por Diego".



Oliva bromeó cuando le preguntaron si ya estaba ensayando y aclaró que estaba entrenando, pero que no había empezado.



La respuesta más picante de Rocío llegó cuando le preguntaron si ya se había separado de Maradona y ella reconoció que "estamos ahí, sí. Pero es por cosas nuestras, no tiene nada que ver esta pelea con Gianinna"





Al respecto de las declaraciones de la hija de Maradona en su contra. "No sé qué le pasa a Gianinna, no tengo explicación. Ellas están acostumbradas a pelear con las mujeres de Diego", aclaró.