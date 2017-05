Amalia Granata anunció su boda con Leo Squarzon

Martes, 02 de mayo de 2017

La panelista confirmó que este año contraerá matrimonio con el padre de su hijo







La relación entre Amalia Granata y Leo Squarzon siempre fue con mucha intensidad y velocidad. A dos meses y medio de estar de novios, en junio de 2016, la panelista y el empresario contaron que estaban esperando un hijo.



Al poco tiempo, en septiembre del año pasado, los medios dieron cuenta de una infidelidad en la pareja. Leo había tenido un affaire con otra mujer, Pau Linda. Pese a la traición, la rosarina decidió darle una segunda oportunidad.





En diciembre de 2016 llegó Roque al mundo y fue todo felicidad. Los meses pasaron y finalmente Granata y Squarzon van a casarse. "Este año vamos a dar el 'sí' en el altar. Creemos que será en noviembre. No sé si hacemos fiesta. Me ofrecieron hacer la fiesta en Miami. Aún no lo definimos", le contó la panelista a Marcelo Polino en su programa Polino Auténtico, de Radio Mitre.



"La propuesta fue una conversación. Nos preguntaron si nos casábamos y dijimos que podíamos hacerlo. No lo habíamos hablado", precisó la mamá de Uma y Roque.