Golpearon y amenazaron de muerte a un fiscal en La Plata

Martes, 02 de mayo de 2017

Se trata de Fernando Cartasegna, especializado en delitos de trata y pedofilia. El ataque ocurrió el sábado cuando llegaba a la fiscalía





Las amenazas al fiscal Fernando Cartasegna comenzaron con referencias a la muerte de Alberto Nisman. Papeles impresos, algunos manchados con lo que pareciera ser sangre, colocados en varias oficinas y en la casa del propio fiscal, fueron la previa al ataque del que fue víctima el fin de semana, cuando llegaba a la UFI Nº4 de La Plata.



Hojas impresas con las leyendas "Te va a pasar lo mismo que a Nisman", "Conozca al próximo Nisman" y recortes de diarios haciendo referencia al fallecido fiscal invadieron varias oficinas de investigación y hasta llegaron a la casa del propio Cartasegna.



Inclusive mientras el fiscal se encontraba de turno, un grupo de personas ingresó en su domicilio y a modo de mensaje intimidatorio, atacó a la perra del representante del Ministerio Público. "Ella se defendió, creen que mordió a uno porque tenía lastimada la boca", precisó Cartasegna en diálogo con Infobae.



El ataque al propio fiscal ocurrió el sábado por la mañana cuando este se dirigía a trabajar a la sede de calle 7 y 56 de la Unidad Fiscal platense. Según el relato del propio Cartasegna a este medio, eran dos hombres y una mujer vestidos con uniformes viejos de la policía, los que tras llamarlo por su nombre comenzaron a golpearlo salvajemente con un fierro.



"Mientras me pegaban me decían que lo que yo ganaba ellos lo hacían en un día, me hablaron de mis hijos, de lo que hacían mis hijos, me trataban de 'gato', de que no me metiera", detalló Cartasegna, que terminó en un hospital de la capital provincial con varias lesiones y una fisura.



"Yo no sabía de dónde venía todo esto, yo tengo el caso del Próvolo, de las fiestas clandestinas, muchas cosas que podían ser", compartió haciendo referencia a los primeros mensajes intimidatorios que recibió. Sin embargo tras las características del ataque del último sábado, no le habrían quedado dudas sobre desde dónde llegó el mensaje.



Según trascendió en las últimas semanas, el fiscal estaría por recibir en los próximos días un caso que involucra a ex comisarios en una causa que vincula a policías con abogados "caranchos".