Desesperada búsqueda de una joven desaparecida

Martes, 02 de mayo de 2017

Se llama Erica Melisa Romero y fue vista por última vez el jueves por la noche. Tiene 32 años, dos hijos y vive desde hace tiempo en pareja con un hombre que ya brindó su testimonio y acompaña en la búsqueda





La ciudad de Mar del Plata se encuentra conmocionada por la desaparición de una joven de 32 años, madre de dos niños pequeños, de quien no se sabe nada desde el último viernes.



Según indicaron medios locales, Erica Melisa Romero fue vista por última vez el pasado jueves por la noche. De acuerdo con el testimonio de los familiares, la mujer se fue de su domicilio, ubicado en la calle Moreno al 6400, por sus propios medios durante la mañana del viernes y desde entonces ya nadie más la vio.



El último contacto con ella se dio el viernes, cuando la joven preguntó, mediante mensajes de Whatsapp, para consultar sobre cómo estaban sus hijos. Luego, intentaron comunicarse con ella vía telefónica y nunca atendió.





Asimismo, la propia madre de Erica fue quien radicó la denuncia en la Comisaría 12ª durante el domingo por la tarde. En estos momentos, se encuentra personal de la policía provincial y de Gendarmería en plena búsqueda.





Según el diario La Capital, Erica Romero, quien en la actualidad no tenía trabajo, no mantenía vínculo alguno con el padre biológico de sus hijos.



Sin embargo, vivía en pareja desde hace años con un hombre al que los propios niños lo consideraban como un padre. Los dos individuos se presentaron en la Comisaría para brindar su testimonio y quedaron a disposición de la Justicia.





Se espera que en las próximas horas, el personal policial pueda acceder al contenido audiovisual de las cámaras de circuito cerrado que controlan las calles aledañas al domicilio de la joven.



En tanto, las autoridades pidieron a los ciudadanos marplatenses que, en caso de poder aportar algún dato clave, hay que comunicarse con el 911 o con la propia Comisaría 12ª del distrito. La causa quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo.