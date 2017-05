Rojo será operado y recién volvería a las canchas en 2018

Martes, 02 de mayo de 2017

El defensor del Manchester United y la selección argentina será intervenido por una grave lesión en su rodilla. Se perderá lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas





Finalmente, Marcos Rojo será operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El defensor del Manchester United y de la selección argentina había sufrido una grave lesión el pasado 20 de abril y, en las últimas horas, los médicos de su club optaron por intervenirlo quirúrgicamente.



El ex Estudiantes de La Plata deberá atravesar una larga recuperación y se perderá los compromisos hasta fin de año. Recién podría volver a las canchas a comienzos del 2018.







Se trata de una baja sensible para la selección argentina. Jorge Sampaoli, quien asumirá como entrenador del elenco nacional una vez que se desvincule del Sevilla de España, no podrá contar con el lateral izquierdo en los últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas. En caso de que el equipo "Albiceleste" logre la clasificación al Mundial, Rojo recién podrá sumarse en los amistosos previos a Rusia 2018.



Rojo se lesionó el pasado 20 de abril, en el partido que el Manchester United disputó ante el Anderlecht de Bélgica por los cuartos de final de la Europa League. El defensor debió ser reemplazado a los 22 minutos de la primera parte y dejó la cancha con evidentes muestras de dolor.