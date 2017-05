Luis Scola: "La NBA se volvió muy difícil para mí"

Martes, 02 de mayo de 2017

El jugador argentino admitió que es inminente el final en el máximo nivel del básquet. Sin embargo, aclaró: “Todavía soy un jugador”





El ala pivot argentino Luis Scola se despidió de la NBA al admitir que está "muy difícil" para él a esta altura de su vida deportiva aunque aseguró que se mantendrá en actividad en el deporte que lo consagró como campeón olímpico en Atenas 2004 como integrante de la Generación Dorada argentina.



"No creo que juegue en la NBA el año que viene, pero todavía soy un jugador. Quiero seguir jugando, pero la NBA se volvió muy difícil para mi y no puedo seguir haciéndolo. Es complicado mover a toda la familia por cinco o seis meses", sostuvo Scola en una entrevista echa por el canal canadiense TSN.





El argentino confió que ya antes del final de la temporada se dio "cuenta que no había mucha chances de que juegue en la NBA el año que viene".



A los 37 años, Scola cumplió una década en la NBA, la competición más exigente del básquetbol mundial, cuando en 2007 debutó en Houston Rockets, donde se mantuvo hasta 2012 y luego pasó por las franquicias Phoenix Suns (2012/13), Indiana Pacers (2013/15); Toronto Raptors (2015/16) y Brooklyn Nets (2016/17).