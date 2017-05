Sevilla cayó ante el Málaga y se alejó del boleto directo a la Champions Martes, 02 de mayo de 2017 El equipo del DT argentino perdió por 4-2 y no pudo alcanzar al Atlético Madrid en el tercer puesto de la Liga



Por la fecha 35 de la Liga de España, el Sevilla de Jorge Sampaoli sufrió una dura derrota por 4-2 en su visita al Málaga. La derrota hizo que el conjunto dirigido por el argentino quede relegado en la pelea por la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Champions League.



El Sevilla comenzó la tarde con el pie derecho y se puso en ventaja con un gol del argentino Franco Vázquez, pero los locales dieron vuelta el marcador con la conquistas de Pablo Fornals y Sandro Ramírez. "El Mudo" Vázquez apareció nuevamente para sellar el empate, pero Diego Llorente y Juan Carlos sentenciaron el 4-2 definitivo para el Málaga, que naufraga en la mitad de la tabla.



Con este resultado, el conjunto andaluz quedó en la cuarta colocación, con 68 puntos. A falta de tres fechas para la finalización del torneo, se mantiene tres unidades por debajo del Atlético Madrid de Diego "Cholo" Simeone, que hoy lograría el último pasaje directo a la próxima Champions League.



"Me mato por este club que me contrató", había dicho Sampaoli en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Málaga, ante las críticas que le llovieron por parte de los hinchas del Sevilla debido a su inminente desembarco en la selección argentina.



El ex DT de Chile culminará la temporada con su actual equipo y luego será presentado como el sucesor de Edgardo Bauza en el elenco nacional.